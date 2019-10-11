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Sağlık merkezinde personel ve hasta yakınına saldırı

Beykoz'da aile sağlık merkezinde tıbbi sekretere ve hasta yakınına saldıran kişi tutuklandı.

İHA | 11.10.2019 - 22:08..
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Beykoz Çavuşbaşı’nda bulunan aile sağlık merkezine gelen şahıs, yanında getirmediği çocuğu için kendi adına ilaç yazdırmak istedi.

Sağlık merkezinde personel ve hasta yakınına saldırı

SEKRETERE YUMRUKLA SALDIRDI

Tıbbi sekreter durumu kabul etmeyerek açıklama yaptıysa da şahıs ikna olmadı. Şahıs bunun üzerine tıbbi sekretere yumruklarla saldırmaya başladı.

Sağlık merkezinde personel ve hasta yakınına saldırı

KENDİSİNİ ENGELLEMEK İSTEYEN YAŞLI ADAMA DA SALDIRDI

Şahıs sekretere art arda yumruklar atarken sağlık merkezindeki yaşlı bir hasta engel olmak istedi. Şahıs kendisini engelleyen yaşlı adamı yumruk atarak yere düşürdü. Ardından yere düşen yaşlı adama art arda yumruklarla saldırdı.

Sağlık merkezinde personel ve hasta yakınına saldırı

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Polis tarafından gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sağlık merkezinde personel ve hasta yakınına saldırı

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