Sağlık turizminde Türkiye tercih ediliyor

DÜNYADA SAĞLIK TURİZMİ HACMİ 500 MİLYAR DOLAR

Dünyada 500 milyar dolar hacme sahip olan sağlık turizminin, 2023 yılında 1 trilyon dolar hacme ulaşması bekleniyor. Türkiye, yaklaşık 8 milyar dolar gelir ile bu pastadan büyük bir dilime sahip oldu.

TÜRKİYE 8 MİLYAR DOLARLIK HEDEFİNE ULAŞTI

Yaklaşık 800 bin yabancı turist Türkiye'ye sağlık hizmetleri için geldi. Böylelikle 2018 yılı başında Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı hedeflere ulaşıldı.

100 BİN KİŞİ SAÇ EKTİRMEK İÇİN GELDİ

2018 yılında, çoğunluğu Hintli, Arap ve Türki Cumhuriyetlerinden olmak üzere 100 bin kişi saç ektirme merkezlerinde tedavi oldu.

Kamu-Özel İşbirliği anlaşmasına göre; şehir hastanelerinde, MR, tomografi, ultrason gibi hizmet alımlarında yüzde 70 taahhüt eşiklerinin üzerine çıkılmasıyla, SUT fiyatlarından yüzde 40 indirim, yüzde 80'inin üzerinde ise ilaveten yüzde 15 indirim anlaşması, Türkiye'yi dünyanın en ucuz ve en kaliteli sağlık hizmeti veren ülkesi yaptı.

EN PAHALI SAĞLIK TETKİKİ

Devlet hastanelerinde, Sağlık Uygulama Tebliği'ne göre MR çekimi karşısında SGK'dan 61 liralık ödeme yapılırken, şehir hastanelerinde ilave indirimler sayesinde, MR'ın devlete faturası 22 lira olarak belirlendi. Dünyada ulaşılması en pahalı sağlık tetkikleri arasında yer alan tomografi ise devlet hastanelerindeki 52 liralık SUT fiyatıyla şehir hastanelerinde ilave indirimlerden sonra 18 lira olarak faturalandırıldı.

BİR EŞİ DAHA YOK

Almanya'da MR ve tomografi çekimleri, devlete her bir hasta için 500 euro olarak faturalandırılırken, diğer Avrupa ülkelerinde fiyatların 100 euro ile 500 euro arasında değiştiği tespit edildi.

Türkiye, şehir hastaneleriyle birlikte, dünyanın en kaliteli ve ileri seviye sağlık hizmetlerini en ucuza alan ülkesi oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şehir hastanelerinde hasta garantisi ya da doluluk garantisi söz konusu olmadığını ifade etti. Koca, ayrıca hastanenin olduğu şehrin fizibilite raporlarına göre, önceden belirlenen taahhüt eşiklerinin yüzde 70 ve yüzde 80'inin üzerinde, ilk kademede yüzde 40, ikinci kademede ise yüzde 15'lik indirimlerin söz konusu olduğunu söyledi.

Şehir hastanelerindeki taahhüt eşikleri sayesinde devlet, MR, ultrason, tomografi ve laboratuvar hizmetlerinde, maliyetlerini, yarı yarıya düşürdü.

AMBULANSLARDA DİJİTAL DÖNEM

112 acil hizmetlerinde, yeni yıldan itibaren kademeli olarak "Akıllı Ambulans" ve "tablet uygulaması"nı hayata geçirilecek. Pilot illerde başlayacak ve yıl içinde tüm yurtta yaygınlaştırılacak sistemle, ambulansta yapılan tüm işlemler, tablet uygulamasıyla dijital ortamda kayıt altına alınacak, hastaya ilişkin tüm bilgiler anlık olarak ilgili merkezle paylaşılacak ve gereklilik halinde hekim ambulansta yapılan müdahaleyi yönlendirebilecek. Uygulamayla, hasta ve hekim açısından daha hızlı, güvenilir ve kaliteli hizmet standardı sağlanacak.

SAĞLIK TURİZMİNDE İLK 3'TE TÜRKİYE VAR

Sağlık turizminde son yıllarda atılan adımlar etkili oldu. Sağlık turizmi; gerek hastanelerin yenilenmesi gerekse hastanelerde dijital döneme geçilmesinden ötürü, her geçen sene artan bir sektör haline geldi.

Türk Hava Yolları’nın, dünyada 250 ayrı lokasyona uçuş sağlaması da yurt dışından ülkemize sağlık turizmi için gelen insanların sayısını arttırdı.

Azerbaycan, Türki Cumhuriyetler ve Arap ülkelerinde bulunan acentalar, saç ekimi ve estetik için Türkiye'de bulunan hastaneler ile anlaşıp paket halinde turlar düzenliyor.

SAĞLIK TURİZMİNDE TÜRKİYE'Yİ SEÇEN BAŞLICA ÜLKELER İSE ŞÖYLE :

-Rusya

-Türki Cumhuriyetler

-Azerbaycan

-Suudi Arabistan

-Irak

-Ukrayna

-Libya

-Gürcistan

-Bulgaristan

-Katar

-Macaristan

-Romanya

-Bosna Hersek

-Sırbistan

-Katar

-Polonya