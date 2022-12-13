Vücuda etkisi inanılmaz! Meğer ilaç gibiymiş...

Asıl kullanım alanı mutfak olan alüminyum folyonun vücuda olan etkisini duyunca şaşıracaksınız... İşte alüminyum folyonun ağrı kesici özelliği hakkında bilmeniz gerekenler.

Pratik ve kurtarıcı olan alüminyum folyolar çoğunlukla mutfakta yiyecekleri sarmak için kullanılır.

Mutfak kullanımının ötesinde vücuda faydasıyla şaşırtan alüminyum folyo, birçok rahatsızlığa adeta derman oluyor.

Eski zamanlardan beri birçok Rus ve Çin doğal şifacılar hızlı iyileşme süreci için alüminyum folyo kullanıyor.

Alüminyum folyo ile boruları kaplayabilir, saçlarınızı kıvırabilir hatta ütü bile yapabilirsiniz. Isı geçirgenliği sayesinde çok yönlü kullanımı ile günlük işleri kolaylaştırır.

Peki alüminyum folyoyu hastalıklara karşı kullanabileceğinizi biliyor musunuz?

Alüminyum folyo ne işe yarar? Ağrıyı keser mi? Ağrıyan yere alüminyum folyo sarılır mı? İşte ilginç faydası...

Alüminyum folyoyu ağrıyan yere sararsanız;

Son zamanlarda yapılan farklı çalışmalara dayanarak, aşağıdaki sağlık sorunlarını tedavi etmek için alüminyum folyonun kullanılabileceği doğrulanmaktadır.

Boyun, sırt, bacak, kol ve eklem ağrısı

İnflamatuar sağlık sorunları

Kas gibi kas ağrıları ve eklem ağrıları

Topuk ağrısı, siyatik, gut ve romatoid artrit tedavisinde de faydalıdır.

Alüminyum folyoyu kremleyerek ağrıyan bölgenize sarın ve 1 gece bekletin. Sabaha ağrılarınızın hafiflediğini göreceksiniz.