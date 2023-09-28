1 kaşığı bile yetiyor! yeşil mucize spirulina ve faydaları Dünyadaki oksijen üreticileri sadece ağaçlar değildir. Aslında yaşamak için ihtiyaç duyduğumuz oksijenin çoğunun okyanuslardan ve su yollarından geldiğini biliyor muydunuz?

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Spirulina nedir ?

Spirulina, tatlı su ve tuzlu su göllerinde bulunan mavi-yeşil bir mikroalgdir. Yüksek konsantrasyonda besin içerdiğinden sıklıkla besin takviyesi olarak kullanılır .

Spirulina proteinler, vitaminler, mineraller ve antioksidanlar açısından zengindir . Aynı zamanda esansiyel amino asitleri ve omega-3 yağ asitlerini de içeriğinde barındırır. Yüksek besin içeriği nedeniyle spirulinaya genellikle süper gıda denir.

Tek bir çay kaşığı spirulinanın (yaklaşık yedi gram) içeriğinde ;

-Protein: 4 gram

-Doymamış yağ asitleri: 1 gram

-B1 Vitamini: Günlük ihtiyacın yüzde 14’ü

-B2 Vitamini: Günlük ihtiyacın yüzde 20'si

-B3 Vitamini: Günlük ihtiyacın yüzde 6'sı

-Bakır: Günlük ihtiyacın neredeyse yüzde 50'si

-Demir: Günlük ihtiyacın yaklaşık yüzde 10'u

bulunmaktadır.

Spirulinanın faydaları

Bağışıklık sistemini destekler

Dengeli beslenmenin bir parçası olarak spirulina bağışıklık sistemini güçlendirebilir. Mikroalgler çok çeşitli antiinflamatuar maddeler içerir. Antioksidan fitosiyanin araştırmalarında özellikle dikkat edilir . Bu madde alglere karakteristik mavi-yeşil rengini verir ve vücudumuzdaki serbest radikallerle savaşabilir.

Kolesterolü düşürür

Spirulinanın kan lipit seviyelerimiz ve damar sağlığımız üzerindeki etkisi bilimde halen araştırılmaktadır. Ancak dengeli beslenmenin bir parçası olarak spirulina'nın kötü LDL kolesterolü düşürebildiğine dair kanıtlar vardır . 2014 yılında yapılan bir araştırmada araştırmacılar , günde 1 gram spirulinanın, çalışma katılımcılarındaki kötü LDL kolesterol düzeyini yüzde 10 oranında azaltabildiğini gözlemlemiştir.

Kas gücünü ve dayanıklılığını arttırır

Bireysel çalışmalarda spirulina takviyesinin bazı durumlarda egzersiz sırasında dayanıklılığı ve kas gücünü arttırdığı gözlemlenmiştir. Bu tür olumlu etkiler fitness ve antrenman için önemli olabilir. Gözlemlenen etkilerin ardındaki mekanizmaları açıklamak için daha ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

Spirulina tüketmenin en iyi yolu nedir ?

Spirunila besin takviyesi olarak çeşitli şekillerde sunulmaktadır.

En popülerleri:

Toz spirulina tozu suya, meyve suyuna, smoothielere veya yoğurda karıştırılabilir. Önerilen dozaj ürüne göre değişir, bu nedenle ambalajın üzerindeki talimatlara uymalısınız.