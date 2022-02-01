1 Şubat Salı 2022: Bugünkü koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu?

1 Şubat Salı 2022: Bugünkü koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu?

Koronavirüs vaka sayılarına ilişkin son durumu öğrenmek isteyen vatandaşlar, "Bugünkü koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı?" sorusunu araştırmaya başladı. İşte 1 Şubat Salı koronavirüs tablosu...

Koronavirüs vaka ve ölüm sayıları, 2020 yılının mart ayından beri vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konuların başında geliyor.

Aşılama uygulamaları hız kesmeden devam ederken ortaya çıkan yeni varyant Omicron, vakaların artmasına neden oluyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar ile Omicron vakalarındaki artışa dikkat çekerken sık sık aşı uyarısında bulunuyor.

Peki, bugünkü koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte 1 Şubat Salı vaka ve ölüm sayısı...

1 Şubat 2022 KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Şubat 2022 Salı tarihli koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını henüz paylaşmadı. Harita paylaşıldığında haberimizde yer vereceğiz.