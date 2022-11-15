10 soruda cinselliğin anahtarını çözün!

Birbirini daha yakından tanımak ve seks konusunda açık olmak isteyen çiftler, bazı sorularla bunu sağlayabilir. Bu sorular sayesinde partnerinizin cinselliğe bakış açısını öğrenebilirsiniz.

İkili ilişkilerde, kişilerin her zaman öğreneceği ve öğrenmesi gereken şeyler vardır.Bunu bir yolculuk olarak düşünebilirsiniz.

Sağlıklı ilişkiler kurmak için belli bir noktaya gelmek ve karşınızdaki insanı iyi anlamak gerekiyor. Bunun için emek vermek ve doğru konuşmaları yapmak oldukça önemli.

Bu durum özellikle seks konusunda geçerli. Çünkü partnerler arasında konuşulmayan bazı konular, ilerleyen dönemlerde sorun yaratabilir.

Bazıları seks konusunda rahat olamayabiliyor. Partnerinden istediklerini ya da beklentilerini doğru bir şekilde dile getiremiyor.

Yargılanma veya yanlış anlaşılma korkusu, kişinin arzusunun önünde durabiliyor.Özellikle evliliklerde, bu durum ciddi bir sorun haline geliyor.

Sağlıklı bir cinsel yaşam, kişinin evliliğindeki sorunları çözmeye ve belki de evliliğini devam ettirmeye destek olabiliyor.

Çiftlerin ihtiyaç duydukları şey, aralarındaki yakınlık hakkında yapıcı bir şekilde konuşmaktır. Bunun ise bazı püf noktaları var.

Bu püf noktaların başında, seks konusunda doğru soruları sormak yer alıyor. Kişi, partnerinden ne istediğini ya da onun ne beklediğini iyi anlamlı.

Cinsel hayatınız hakkında partnerinizle açıkça ve birbirinizi yargılamadan konuştuğunuzda hem yatak odanızda hem de günlük hayatınızda kendinizi daha mutlu hissedebilirsiniz.

Peki, Hangi sorular sorulmalı? İşte o kritik 10 soru!

Partnerinize sormanız gereken 10 soru

- YAKINLIK SENİN İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

-ORGAZM OLMAK NE KADAR ÖNEMLİ?

-BANA KENDİNİ EN YAKIN HİSSETTİĞİN AN HANGİSİ?

-SEKS SIRASINDA NELER BEKLİYORSUN?

-YAŞADIĞIN EN FANTASTİK AN HANGİSİYDİ?

-BİRLİKTELİK YAŞARKEN ANDA KALMAN ZORLAŞIYOR MU?

-NASIL BİR DENEYİM HAYAL EDİYORSUN?

-NELERDEN HOŞLANIYORSUN?

-ALDIĞIN ZEVKİ NELER AZALTIR?

-EN BÜYÜK FANTAZİN NEDİR?





Bu sorular hayat kurtarır!

Yukarıda yer alan soruları, partnerinize yöneltin. Onun da size soru sormasına izin verir. Karşılıklı diyalog ile kilitlenen tüm konuları rahatlıkla açabilirsiniz. Bu sorular, partnerinizi tanımanızda da büyük bir rol oynayacak.

Sevdiğiniz erkek ya da kadının ne istediğini açıkca bilmek ve rahat konuşmak, ilişkideki güveni artırır. Bu sayede kendinizi daha rahat ve ait hissedebilirsiniz.

Bu soruları ihtiyacınıza göre çoğaltabilir ya da değiştirebilirsiniz. Burada önemli olan doğru iletişimi kurmak. Bu nedenle kendinizi en iyi nasıl ifade edecekseniz, o yolu ve soruları seçin.