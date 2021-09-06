Euro
9.8477
-0.47%
Dolar
8.2959
-0.1%
Altın
487.2
-0.2%
Borsa
1.475
0.46%
Bitcoin
424.812
2.82%
EXEN Coin
25.21
1.04%
23ºC
İstanbul
Sağanak yağış 23 C

    12 yaş ve üstü aşı olabilir mi, randevular açıldı mı? 12 yaş ve üstü aşı randevusu alma ekranı

    Okulların açılmasıyla birlikte çocuklarının hastalığa yakalanmasından korkan ebeveynler, ''12 yaş ve üstü aşı olabilir mi, randevular açıldı mı?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte 12 yaş üstü randevu alma
    • Haber Merkezi
    • 06.09.2021 - 09:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    12 yaş ve üstü aşı olabilir mi, randevular açıldı mı? 12 yaş ve üstü aşı randevusu alma ekranı

    Uzun bir süre boyuncu eğitimlerini uzaktan sürdüren milyonlarca öğrenci, bugün itibarıyla yüz yüze eğitime geçiyor.

    Bu noktada çocuklarının koronavirüse yakalanmasından korkan ebeveynler, 12 yaş ve üstü için aşı randevularının açılıp açılmadığını merak ediyor.

    Sağlık Bakanlığı, son yaptığı açıklama ile 12 yaş ve üstü bireyler için koronavirüs aşı randevularının sisteme tanımlandığını açıkladı.

    12 yaş ve üstü çocuklar, velilerinin onayı doğrultusunda randevu alıp aşılarını olabilecek. Peki 12 yaş ve üstü aşı randevusu nasıl alınır? İşte 12 yaş ve üstü aşı randevusu alma ekranı...

    12 YAŞ VE ÜSTÜ AŞI OLABİLİR Mİ, RANDEVU AÇILDI MI?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 Eylül'de gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısının ardından 15 yaş üstü ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne aşı hakkı tanımlandığını belirtmişti.

    Ancak Sağlık Bakanlığı, aşılamada yeni bir adım attı. 12 yaş ve üstündeki tüm çocuklara kronik rahatsızlıklarına bakılmaksızın aşı hakkı tanımlandı. Bu yaştaki çocuklar eğer velileri isterse veli onayıyla beraber aşılarını olabilecek.

    Aşı randevusu; MHRS, e-nabız ve ALO 182 üzerinden alınabilecek.

    12 YAŞ VE ÜSTÜ AŞI RANDEVUSU ALMA EKRANI

    12 yaş ve üstü aşı olabilir mi, randevular açıldı mı? 12 yaş ve üstü aşı randevusu alma ekranı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir