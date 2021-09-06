12 yaş ve üstü aşı olabilir mi, randevular açıldı mı? 12 yaş ve üstü aşı randevusu alma ekranı

12 yaş ve üstü aşı olabilir mi, randevular açıldı mı? 12 yaş ve üstü aşı randevusu alma ekranı

Okulların açılmasıyla birlikte çocuklarının hastalığa yakalanmasından korkan ebeveynler, ''12 yaş ve üstü aşı olabilir mi, randevular açıldı mı?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte 12 yaş üstü randevu alma

Uzun bir süre boyuncu eğitimlerini uzaktan sürdüren milyonlarca öğrenci, bugün itibarıyla yüz yüze eğitime geçiyor.

Bu noktada çocuklarının koronavirüse yakalanmasından korkan ebeveynler, 12 yaş ve üstü için aşı randevularının açılıp açılmadığını merak ediyor.

Sağlık Bakanlığı, son yaptığı açıklama ile 12 yaş ve üstü bireyler için koronavirüs aşı randevularının sisteme tanımlandığını açıkladı.

12 yaş ve üstü çocuklar, velilerinin onayı doğrultusunda randevu alıp aşılarını olabilecek. Peki 12 yaş ve üstü aşı randevusu nasıl alınır? İşte 12 yaş ve üstü aşı randevusu alma ekranı...

12 YAŞ VE ÜSTÜ AŞI OLABİLİR Mİ, RANDEVU AÇILDI MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 Eylül'de gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısının ardından 15 yaş üstü ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne aşı hakkı tanımlandığını belirtmişti.

Ancak Sağlık Bakanlığı, aşılamada yeni bir adım attı. 12 yaş ve üstündeki tüm çocuklara kronik rahatsızlıklarına bakılmaksızın aşı hakkı tanımlandı. Bu yaştaki çocuklar eğer velileri isterse veli onayıyla beraber aşılarını olabilecek.

Aşı randevusu; MHRS, e-nabız ve ALO 182 üzerinden alınabilecek.



