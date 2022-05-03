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    3 Mayıs Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 10 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini, bin 193 yeni vakanın olduğunu açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 03.05.2022 - 20:20
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    3 Mayıs Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni koronavirüs tablosu açıklandı.

    3 Mayıs’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, bin 193 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 oldu.

    Bir günde toplam 92 bin 562 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı bin 354 olarak kaydedildi.

    2. doz aşılama yüzde 85'e çıktı

    Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,44 oldu.

    1. doz ortalaması yüzde 93,15 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 147 milyon 503 bin 141’e yükseldi.

    3 Mayıs Türkiye de koronavirüs tablosu #1


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