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    19 Mayıs Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Türkiye'de son 24 saatte 137 bin 730 Kovid-19 testi yapıldı, 1485 kişinin testi pozitif çıktı, 4 kişi yaşamını yitirdi.
    • 19.05.2022 - 20:38
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    19 Mayıs Türkiye'de koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

    4 kişi hayatını kaybetti

    Buna göre, son 24 saatte 137 bin 730 Kovid-19 testi yapıldı, 1485 kişinin testi pozitif çıktı, 4 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1389 oldu.

    18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,48, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,18 olarak kayıtlara geçti.

    Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 663 bin 432 doza yükseldi.

    Aşılama oranı en düşük ve en yüksek iller

    18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

    En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

    19 Mayıs Türkiye de koronavirüs tablosu #1


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