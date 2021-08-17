17 Ağustos 2021: Koronavirüs vaka tablosu açıklandı mı? 17 Ağustos 2021 vaka ve ölüm sayısı..

17 Ağustos 2021: Koronavirüs vaka tablosu açıklandı mı? 17 Ağustos 2021 vaka ve ölüm sayısı..

Koronavirüs vaka sayılarına ilişkin son durumu öğrenmek isteyen vatandaşlar, "17 Ağustos 2021 koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı?" sorusunu araştırmaya başladı. İşte 17 Ağustos 2021 vaka sayısı..

Koronavirüs vaka sayıları Kurban Bayramı'na kadar düşük bir seyirdeydi ancak bayram hareketliliği artırdı.

Aşılamanın artması ve vaka sayılarının düşmesi vatandaşların rehavete kapılmasına neden oldu.

Hareketlilik artınca vaka sayıları kapanmadan önce olduğu gibi 20 bin bandını geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden vaka sayılarını açıklayarak, sık sık aşılamanın önemine değiniyor.

Bunun akabinde, "17 Ağustos 2021 koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı?" sorusu ise vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Peki, 17 Ağustos 2021 koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte 17 Ağustos 2021 Salı vaka ve ölüm sayısı...

17 AĞUSTOS 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, yenilenen koronavirüs vaka tablosunu ve güncel aşı haritasını paylaştı.

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 294 bin 561 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 692 kişinin testi pozitif çıktı, 183 kişi hayatını kaybetti.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Kontrollü hareket etmez, tedbirlere uymazsak aşı ile bağışıklık elde edene kadar kayıplarımız olacak. Tedbirli olup aşımızı hemen olmalıyız." dedi.