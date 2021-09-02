18 yaş ve altı için PCR testi istenecek mi

18 yaş ve altı için PCR testi istenecek mi

Aşı olmayan vatandaşlar için 6 Eylül'den itibaren belirlenen alanlara girişte ve seyahatte PCR testi istenecek. Peki 18 yaş altı da PCR testi yaptıracak mı? Çocuklardan PCR testi istenecek mi?

Aşı sırası gelmesine rağmen henüz yaptırmayanlar için 6 Eylül'den itibaren PCR testi istenecek.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliklerine gönderilen "PCR Testi Zorunluluğu" konulu genelge ile hangi alanlarda ve durumlarda PCR testinin zorunlu olduğuna yer verildi.

Buna göre, 6 Eylül Pazartesi'den itibaren aşı süreci tamamlanmayan veya hastalığı geçirmemiş kişilerin, konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında ya da uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla yapacağı şehirler arası seyahatler için negatif sonuçlu PCR testinin zorunlu olduğu bildirildi.

Bu noktada 18 yaş altı çocuklar için soru işareti oluştu. Veliler, henüz aşı olmamış çocuklara da PCR testi zorunluluğu olup olmadığını araştırıyor.

Peki 18 yaşından küçüklere PCR testi zorunlu mu? İşte ayrıntılar...

18 YAŞ VE ALTI İÇİN PCR TESTİ İSTENECEK Mİ?

Türkiye'de aşılama uygulamaları 18 yaş ve üstü için gönüllülük esasına dayalı olarak devam ediyor.

18 yaşından küçük vatandaşlar için ise, 15 yaş üstü tüm çocuklar ve gençlerle 12 yaş üstü kronik hastalığı olanların da aşı takvimine dahil edildiği açıklandı. Bu noktada henüz aşı olmamış olanlar için PCR testi zorunluluğu uygulanacak mı merak konusuydu. Genelge kapsamında bu soru da cevap buldu.

Yer alan açıklamaya göre, "Aşı süreci tamamlanmayan veya hastalığı geçirmemiş kişilerden, belirli alanlara girişte (okul, sinema, tiyatro, konser vb.) ya da şehirler arası toplu taşıma araçlarını (uçak, tren, otobüs vb.) kullanma sırasında istenilecek PCR negatif test sonucu 18 yaş ve üzeri vatandaşlar için uygulanacak."

Sonuç olarak 18 yaş ve altı vatandaşlar için PCR testi zorunlu tutulmayacak.