20 bin sağlık personeli atama kılavuzu yayınlandı mı, branş dağılımı nedir?

20 bin sağlık personeli atama kılavuzu yayınlandı mı, branş dağılımı nedir?

Sağlık Bakanlığı'nın atayacağı 20 bin sözleşmeli sağlık personeli ile ilgili, kılavuzun yayınlanıp yayınlanmadığı merak ediliyor. Peki, 20 bin sağlık personeli atama kılavuzu yayınlandı mı?

Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 20 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak.

Kara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanırken, tercih kılavuzunun ise ÖSYM sitesi üzerinden yayınlanacağı açıklandı.

Tercih yapmak ve hangi branşlarda alım olacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar, kılavuza dair detayları araştırmaya başladı.

Peki, 20 bin sağlık personeli atama kılavuzu yayınlandı mı, branş dağılımı nedir? İşte yanıtı...

20 BİN SAĞLIK PERSONELİ ATAMA KILAVUZU YAYINLANDI MI?

ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün, kılavuz ile ilgili bir açıklama yaptı. Aygün açıklamasında; "KPSS 2021/10 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına tercih işlemlerini başlatıyoruz. Tercihlerinizi 16-22 Aralık tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr ‘den yapabilirsiniz." dedi.

PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI

Biyolog 6 (lisans),

Çocuk gelişimcisi 96 (lisans),

Dil ve konuşma terapisti 50 (lisans),

Diyetisyen 338 (lisans),

Ebe 1600 (lisans),

Fizyoterapist 390 (lisans),

Hemşire 8794 (lisans),

Hemşire 1554 (ortaöğretim),

İş ve uğraşı terapisti (ergoterapist) 46 (lisans),

Odyolog 50 (lisans),

Perfüzyonist 14 (lisans),

Psikolog 287 (lisans),

Sağlık fizikçisi 27 (lisans),

Sağlık teknikeri - adli tıp 23 (ön lisans),

Sağlık teknikeri - ağız ve diş sağlığı 220 (ön lisans),

Sağlık teknikeri - ameliyat 66 (ön lisans),

Sağlık teknikeri - anestezi 1107 (ön lisans),

Sağlık teknikeri - çevre sağlığı 66 (ön lisans),

Sağlık teknikeri - diş protez 66 (ön lisans),

Sağlık teknikeri - diyaliz 172 (ön lisans),

Sağlık teknikeri - eczane 122 (ön lisans),

Sağlık teknikeri - elektronörofizyoloji 39 (ön lisans),

Sağlık teknikeri - evde bakım 98 (ön lisans),

Sağlık teknikeri - fizik tedavi 137 (ön lisans),

Sağlık teknikeri - ilk ve acil yardım 1194 (ön lisans),

Sağlık teknikeri - iş ve uğraşı terapisi 22 (ön lisans),

Sağlık teknikeri - laboratuvar 513 (ön lisans),

Ssağlık teknikeri - odyometri 112 (ön lisans),

Sağlık teknikeri - ortopedi 130 (ön lisans),

Sağlık teknikeri - patolojik anatomi 27 (ön lisans),

Sağlık teknikeri - podolog 20 (ön lisans),

Sağlık teknikeri - radyoterapi 40 (ön lisans),

Sağlık teknikeri - röntgen 706 (ön lisans),

Sağlık teknikeri - tıbbi sekreter 1466 (ön lisans),

Sağlık teknikeri - yaşlı bakım teknikeri 10 (ön lisans),

Sağlık teknisyeni - anestezi 43 (ortaöğretim),

Sağlık teknisyeni - çevre sağlığı 10 (ortaöğretim),

Sağlık teknisyeni - ilk ve acil yardım 66 (ortaöğretim),

Sağlık teknisyeni - laboratuvar 43 (ortaöğretim),

Sağlık teknisyeni - röntgen 43 (ortaöğretim),

Sağlık teknisyeni - tıbbi sekreter 43 (ortaöğretim),