2020'de her 2 dakikada 1 çocuğa HIV bulaştı

UNICEF'in yayınladığı yeni rapora göre, 2020'de her 2 dakikada bir 1 çocuğa HIV bulaştı ve geçtiğimiz yıl en az 300 bin çocuğa HIV bulaştı.

UNICEF'in 30 Kasım 2021 tarihli rapor, geçen yıl boyunca her 5 dakikada 1 çocuğun HIV/AIDS'e bağlı nedenlerden öldüğünü ve toplamda 120 bin çocuğun bu nedenle hayatını kaybettiğini ortaya koydu.

Raporda, koronavirüs salgınının savunmasız çocukları, ergenleri, hamile kadınları ve emziren anneleri hayat kurtaran HIV önleme ve tedavi hizmetlerini kaçırma riskini artırdığı konusunda uyarıda bulunuldu.

UNICEF İcra Direktörü Henrietta Fore yaptığı açıklamada, "HIV salgını, sağlık sistemlerini aşırı yükleyen ve hayat kurtaran hizmetlere erişimi kısıtlayan küresel bir salgının ortasında beşinci on yılına giriyor. Bu arada artan yoksulluk, ruh sağlığı sorunları ve istismar, çocukların ve kadınların enfeksiyon riskini artırıyor." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs salgınının HIV salgınında eşitsizlikleri derinleştirdiğini ifade eden Fore, "Eşitsizlikleri çözme çabalarımızı hızlandırmazsak, daha fazla çocuğa HIV bulaştığını ve daha fazla çocuğun AIDS'e karşı mücadelesini kaybettiğini göreceğiz." şeklinde konuştu.

TEST ORANLARI AZALDI

Korkunç bir şekilde, dünya çapında HIV ile yaşayan her 5 çocuktan 2'si durumlarını bilmiyor ve HIV'li çocukların yarısından fazlası antiretroviral tedavi alıyor. HIV hizmetlerine yeterli erişimin önündeki bazı engeller, ayrımcılık ve cinsiyet eşitsizlikleri de dahil olmak üzere uzun süredir devam etmektedir.

Rapor, birçok ülkenin 2020'nin başlarında koronavirüs nedeniyle HIV hizmetlerinde önemli kesintiler yaşadığını kaydetti. Yükü yüksek ülkelerde HIV bebek testi yüzde 50 ila 70 oranında azaldı ve 14 yaşın altındaki çocuklar için yeni tedavi başlangıçları yüzde 25 ila 50 oranında azaldı.

Sokağa çıkma yasağı, toplumsal cinsiyete dayalı şiddetteki ani artışlar, hastaneye sınırlı erişim ve önemli ürünlerin stoklarının tükenmesi artan enfeksiyon oranlarına katkıda bulundu. Bazı ülkelerde ayrıca sağlık kurumlarında, anne HIV testi ve antiretroviral HIV tedavisine başlamada önemli düşüşler yaşandı.

Örneğin, hamile kadınlar arasında tedavi kapsamı 2020'de Güney Asya'da yüzde 71'den yüzde 56'ya düştü.

Raporda ayrıca, HIV yükünün ağır olduğu bölgelerde, uzun süreli bir salgının sağlık hizmetlerini daha da aksatabileceği ve küresel HIV sorununda boşlukları genişletebileceği uyarısında bulunuyor.

ÖLÜMLERİN YÜZDE 88'İ SAHRA ALTI AFRİKA'DA

2020'de Sahra Altı Afrika, yeni HIV pediatrik enfeksiyonlarının yüzde 89'unu ve dünya çapında HIV ile yaşayan çocuk ve ergenlerin yüzde 88'ini oluşturuyordu ve ergenlik çağındaki kızların HIV ile enfekte olma riski erkeklerden 6 kat daha fazlaydı. AIDS'e bağlı çocuk ölümlerinin yaklaşık yüzde 88'i Sahra Altı Afrika'da gerçekleşti.

Raporda, HIV ve AIDS ile mücadelede bazı ilerlemelere rağmen, son on yılda tüm bölgelerde çocuklar ve ergenlerin geride kalmaya devam ettiği belirtildi.

Çocuklar için küresel tedavi kapsamı, hamile annelerin (yüzde 85) ve yetişkinlerin (yüzde 74) çok gerisinde. Tedavi gören çocukların en yüksek yüzdesi Güney Asya'da (yüzde 95'ten fazla), bunu Orta Doğu ve Kuzey Afrika (yüzde 77), Doğu Asya (yüzde 59), Doğu ve Güney Afrika (yüzde 59), Latin Amerika ve Karayipler (yüzde 51), Batı ve Orta Afrika (yüzde 36) izliyor.

Geçen yıl yaklaşık 15,4 milyon çocuk, ebeveynlerinden birini veya her ikisini AIDS'e bağlı nedenlerle kaybetti. AIDS nedeniyle yetim kalan çocuklar, dünyadaki tüm yetimlerin yüzde 10'unu oluşturuyor.