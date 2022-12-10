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- 2022 KPSS/11 Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
2022 KPSS/11 Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
- 10.12.2022 - 13:02
KPSS-2022/11: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih işlemleri 30 Kasım'da başladı, 5 Aralık'ta sona erdi.
Sağlık Bakanlığı başvuruları açmadan önce ise 31 bin 183 sözleşmeli personel alacağını açıklamıştı.
Bu kapsamda da sağlık bakanlığı bünyesinde çalışmak isteyenler, başvuru sonuçlarını beklemeye başladı.
Personel olmak isteyenler, "2022 KPSS/11 Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunu gündeme getirdi.
Peki, 2022 KPSS/11 Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte yanıtı..
2022 KPSS/11 Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen yıl yapılan tercihler sonrası sonuçlar 5 gün sonra açıklanmıştı. Bu nedenle bu yıl 10 Aralık tarihi heyecanla bekleniyor.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebilecek.