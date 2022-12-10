Haberler

Sağlık Haberleri

2022 KPSS/11 Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

2022 KPSS/11 Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı 31 bin 183 sözleşmeli personel alacağını açıklamıştı. Başvuru işlemleri ise tamamlandı. Peki, 2022 KPSS/11 Sağlık Bakanlığı yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?