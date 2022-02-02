21 gün boyunca her sabah kuru üzüm suyu içerseniz...

Kuru üzümün faydaları, her sabah içilen kuru üzüm suyu sayesinde iki katına çıkıyor. Vücut için bulunmaz bir nimet olan kuru üzüm suyunu 21 gün boyunca ve aksatmadan içmeniz gerekiyor.

Bol miktarda vitamin ve mineral içeren besinlerin başında gelen kuru üzüm hem sağlığa çok faydalı hem de bir enerji deposu.

Her sofrada baş köşede olması gereken kuru üzüm; yorgunluk ve depresyon gibi faktörlerin önüne geçiyor. Üstelik zihni açıyor ve okul çağındaki çocuklara büyük fayda sağlıyor.

Mide rahatsızlıklarına iyi gelen kuru üzüm; kolesterol seviyesini düzenliyor ve sindirim sisteminin çalışmasına yardım ediyor.

Kalp ve damar hastalıklarının önüne geçen kuru üzümü her gün bir avuç tüketmeniz bile bu etkileri fazlasıyla almanızı sağlayacak.

Ayrıca en önemli etkilerinden birisi sinir hücrelerini güçlendirerek beyinin fonksiyonlarını artırması. Bu da ileri yaşlarda görülme ihtimali olan unutkanlık gibi hastalıkları önlemeye yardımcı oluyor.

Tıpkı kuru üzüm kadar bolca faydası olan suyunu ise 21 gün boyunca ve her sabah içmeniz çok önemli. Akşamdan hazırlayacağınız kuru üzüm suyunu, yanınızdan ayırmayın.

Peki, 21 gün boyunca kuru üzüm suyu içmek ne işe yarar, hangi faydaları verir? İşte yanıtı...

21 GÜN BOYUNCA KURU ÜZÜM SUYU İÇERSENİZ...

İçerdiği antiseptik maddeler sayesinde sindirimi kolaylaştırır.

Yemek borusu, mide ve bağırsaklardaki biriken toksin kalıntılarını idrar yolu ile vücuttan atmaya yardım eder.

21 gün boyunca kuru üzümlü suyu içerek, karaciğerin zarında biriken zararlı hücrelerden kurtulabilirsiniz. Kuru üzüm suyu karaciğeri temizlemenin yanı sıra zararlı hücrelere karşı koruyucu bir güç oluştuuryor.

Mideyi korumak, bulantı ve yaşanan krampların önüne geçmek için 21 gün boyunca üzüm suyu tüketin. Ayrıca kuru üzüm suyu sayesinde ağız kokusu derdinden kurtulma şansınız oldukça yüksek.

Uzmanlar, 21 kuru üzümün kolesterol seviyesinin düşürmesinin yanı sıra damar tıkanıklığını önleyerek kalp rahatsızlığının yaşanma olasılığını azalttığını belirtiyor.

Doğal antioksidan kaynağı olan üzüm, vücudu her gün temizleyerek bağışıklığı güçlendiriyor.

Hastalıklar karşısında vücudun direncini artırmasının yanı sıra genç hücrelerin sayısını artırarak cildin daha parlak ve diri görünmesini sağlar.

Uzmanlar trigliserit seviyesini düşürmek için yine kuru üzüm suyunun tüketilmesi gerektiğini vurguluyor.

KURU ÜZÜM SUYU NASIL HAZIRLANIR?

Evinizde bulunan 400 gramlık kuru üzümleri güzelce yıkayın. Ardından bir tencerede 4 su bardağı suyu koyun ve kaynatın. Kaynayan suyun içerisine kuru üzümleri ekleyin. Bu suyu bir gün dinlendirin. Süzdükten sonra ise dilediğiniz zaman içebilirsiniz.