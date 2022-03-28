İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığı'nın 12-18 Mart verilerinde vaka yoğunluğunun en fazla görüldüğü il Eskişehir oldu.

Sağlık Bakanlığı, 12-18 Mart'ı kapsayan illere göre haftalık vaka sayısı haritasını açıkladı.

Haritaya göre; İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı önceki haftaya göre 340,61'den 239,48'e, Ankara'da 541,56'dan 395,38'e, İzmir'de ise 324,82'den 247,16'ya düştü.

ZİRVEDE ESKİŞEHİR VAR

Eskişehir ise 628,47 vaka yoğunluğu ile zirvede yer aldı.

YOĞUNLUĞUN EN AZ OLDUĞU 3 İL

Vaka yoğunluğu en az iller de 8,60 ile Şırnak, 11,04 ile Van ve 15,54 ile Şanlıurfa oldu.