Petrol
113.27
-3.49%
Euro
16.30
0.03%
Dolar
14.85
0.11%
Altın
920.01
-1.49%
Borsa
2186
0.47%
Bitcoin
696.225
4.80%
BTXN Coin
39.97
-0.12%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Güneşli 11 C

    İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

    Sağlık Bakanlığı'nın 12-18 Mart verilerinde vaka yoğunluğunun en fazla görüldüğü il Eskişehir oldu.
    • AA & Ensonhaber
    • 28.03.2022 - 12:06
    • Güncelleme : 28.03.2022 - 12:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

    Sağlık Bakanlığı, 12-18 Mart'ı kapsayan illere göre haftalık vaka sayısı haritasını açıkladı.

    Haritaya göre; İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı önceki haftaya göre 340,61'den 239,48'e, Ankara'da 541,56'dan 395,38'e, İzmir'de ise 324,82'den 247,16'ya düştü.

    ZİRVEDE ESKİŞEHİR VAR

    Eskişehir ise 628,47 vaka yoğunluğu ile zirvede yer aldı.

    YOĞUNLUĞUN EN AZ OLDUĞU 3 İL

    Vaka yoğunluğu en az iller de 8,60 ile Şırnak, 11,04 ile Van ve 15,54 ile Şanlıurfa oldu.

    İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı #1


    İlginizi Çekebilir

    Bitcoin sizi zengin yapabilir
    Mtm

    Bitcoin sizi zengin yapabilir

    Erzurum’da 325 mahalleye ulaşım sağlanamıyor
    3. Sayfa

    Erzurum’da 325 mahalleye ulaşım sağlanamıyor

    Resmi Gazete 28 Mart 2022 Pazartesi | Resmi Gazete bugünün kararları
    Gündem

    Resmi Gazete 28 Mart 2022 Pazartesi | Resmi Gazete bugünün kararları

    Görüş Bildir