25 Nisan Pazartesi koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Bayrama doğru son durum...

25 Nisan Pazartesi koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Bayrama doğru son durum...

Koronavirüs vakalarında son durum, vatandaşların merak konuları arasında. Peki bugünkü tablo açıklandı mı, kaç kişi öldü? İşte 25 Nisan 2022 Pazartesi koronavirüs ile mücadelede son rakamlar...

Vatandaşların gündeminde günlük koronavirüs rakamları yer almaya devam ediyor.

Aşıların etkisiyle salgın kontrol altında görülebilse de etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Son günlerde test sayılarının azalmasıyla birlikte vaka sayılarında da büyük düşüş yaşandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca adeta bu hafta Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'ndan çıkacak kararların da sinyalini verdi.

Koca, "Bayramı bayram gibi yaşayacağız. Toplumsal kısıtlamaların artık devre dışı kalmasını istiyoruz. Ben esnafla tokalaşmaya başladım, özlemişiz" ifadelerini kullandı.

Peki, bugünkü koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte 25 Nisan Pazartesi 2022 koronavirüs vaka ve ölüm sayısı...

25 Nisan 2022 koronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç?

Bugüne dair güncel koronavirüs tablosu henüz yayınlanmadı.

Ancak Türkiye'de son 24 saatte 127 bin 253 Covid-19 testi yapıldı, 2 bin 277 kişinin testi pozitif çıktı, 15 kişi yaşamını yitirdi.