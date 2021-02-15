3-4 dakika süren göğüs ağrıları, kalp hastalığı habercisi

Uzun süren göğüs ağrılarının kalp hastalığı belirtisi olabileceğini belirten Prof. Dr. Cengiz Köksal, kalp krizi ve ani ölüm riskine karşı uyardı.

En sık karşılaşılan kalp hastalığı belirtilerinin, hareket etmekle hissedilen göğüs ağrısı, nefes darlığı ve çarpıntı olduğunu belirten Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Cengiz Köksal, kalp krizi ve ani ölüm riskine karşı uyararak önemli tavsiyelerde bulundu.

BEKLENMEDEN HASTANEYE BAŞVURULMALI

Hastalar sıklıkla, 'göğsüme taş bastırıyorlar' veya 'sanki birisi göğsüme oturuyor' şeklinde bir göğüs ağrısı tarif ediyor. Bu ağrının en tipik özelliği hareket etmekle gelmesi ve dinlenince geçmesidir. Ayrıca ağrı sol kola, sırta ve boyna doğru yayılabilir. Ağrı kısa sürer ve 30 dakikadan daha fazla sürmesi kalp krizinin habercisi olarak görülebilir.

Bunun yanında hareket etmekle hissedilen nefes darlığı ve/veya çarpıntı, kalp kapak hastalıklarında kaçak veya darlık gibi bir problem olduğunun habercisi olabilir. Hareket etmekle nefesi daralan hasta durup dinlenmek ihtiyacı hisseder. Nefes darlığına sıklıkla çarpıntı eşlik eder. Nefes darlığı veya çarpıntı şikayetleri varsa mitral veya aort kapakta sorun olarak karşımıza çıkabilir.

3-4 dakika süren ve dinlenmekle geçen göğüs ağrısının uzun sürmesi ve dinlenmekle geçmemesi kalp krizi ve ani ölüm riskinin habercisidir. Böyle bir durumda ise beklenilmeden tam teşekküllü bir hastanenin acil kardiyoloji servisine başvurulmalıdır. Aksi, kalp anjiyosu ile gösterilmedikçe 40 yaş üstü sigara içen, yüksek tansiyonu ve/veya şeker hastalığı olan bireylerde göğüs ağrısı, koroner kalp hastalığının bir belirtisi olarak kabul edilmelidir.