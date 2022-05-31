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    31 Mayıs 2022 Salı koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu?

    Koronavirüs vakalarında son durum, vatandaşların merak konuları arasında. Peki bugünkü tablo açıklandı mı, kaç kişi öldü? İşte 31 Mayıs 2022 Salı koronavirüs ile mücadelede son rakamlar...
    • 31.05.2022 - 17:20
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    31 Mayıs 2022 Salı koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu?

    Yeni haftada vatandaşların gündeminde günlük koronavirüs rakamları yer almaya devam ediyor.

    Vaka sayılarının binin altına düşmesiyle birlikte toplu taşımada da maske yasağı bitti.

    Virüs etkisini yitirirken tedbiri elden bırakmayan vatandaşlar, vaka ve vefat sayılarını sorguluyor.

    Dün Türkiye'de son 24 saatte 133 bin 352 Kovid-19 testi yapıldı, 908 kişinin testi pozitif çıktı, 4 kişi yaşamını yitirdi.

    Peki, bugünkü koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte 30 Mayıs Pazartesi 2022 koronavirüs vaka ve ölüm sayısı...

    31 Mayıs koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç?

    Sağlık Bakanlığı verileri açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.


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