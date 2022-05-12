12 Mayıs Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de son 24 saatte 135 bin 738 korona testi yapıldı, bin 778 kişinin testi pozitif çıktı, 8 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı.

Son 24 saatte yapılan 135 bin 738 testte 1778 vaka tespit edildi. 8 kişi hayatını kaybederken, 1816 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

İkinci doz aşı ortalaması yüzde 85,46

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,17, 2'nci doz ortalaması yüzde 85,46 olarak belirlendi.

Ayrıca 1'inci dozda 57 milyon 828 bin 630, 2'nci dozda 53 milyon 47 bin 991 ve 3'üncü dozda 27 milyon 770 bin 817 olmak üzere 147 milyon 606 bin 278 aşı uygulandı.

Aşı olan kişi sayısı en yüksek iller

En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.