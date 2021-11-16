4 adımda elle meme kanseri kontrolü | Resimli anlatım

Meme kanserinin tedavi sürecinde en önemli nokta, erken teşhis... Siz de 4 adımda evde kolayca elle muayene yaparak, belki de hayatınızı kurtarabilirsiniz.

Her çeşit kanser ve türevlerinde erken teşhis hayati öneme sahip. Ancak meme kanseri, erken farkedildiğinde tedaviye en hızlı olumlu sonuç veren türden.

Rutin olarak ultrason ve mamografi taramalarının yapılmasını öneren hekimler, kadınların belli aralıklarla memelerini kontrol etmesinin de meme kanserinin ileri evrelere ulaşmadan saptanmasındaki ilk adım olduğuna dikkat çekiyor.

Meme kanserinin sık görülen belirtileri arasında meme ve meme başının şeklinde ya da boyutunda değişiklik, meme dokusu içinde ya da koltuk altında ele gelen kitle, meme başı hassasiyeti, meme başının meme dokusu içine doğru dönmesi, meme üzerindeki derinin kızarıklığı, şişmesi, meme başı akıntısı sayılıyor.

Vücudunu iyi tanıyan kadınlar, en ufak değişiklikleri bile gözlemleyerek fark edebiliyor. Siz de birkaç adımda elle meme kanseri kontrolü yaparak ortaya çıkabilecek sorunların önlemini daha kolay alabilirsiniz.

Peki, meme kanseri kontrolü için elle muayene nasıl yapılır? Mamografi çektirmeden meme kanseri anlaşılır mı? İşte yanıtı…

4 ADIMDA ELLE MEME KANSERİ KONTROLÜ

Muayeneye önce ayna karşısında başlanır. Eller bele konularak önce memelerin simetrik olup olmadığı kontrol edilir. Memelerde görünür bir kitle araştırılır, meme derisinde herhangi bir çöküntü veya renk değişikliği olup olmadığına bakılır.

Eller yukarı kaldırılarak aynı incelemeler tekrarlanır.

Daha sonra yatarak muayeneye geçilir. Muayeneye önce sağ memeden başlanır. Daha rahat muayene edebilmek için sağ omuz-sırt altına küçük bir yastık konulur. Sağ el başın arkasına yerleştirilir.

Muayene sol elin 2-3 parmak ucu ile gerçekleştirilir. Meme başı çevresinden başlayarak ve meme dokusuna hafifçe bastırarak saat yönünde halkasal hareketler ile herhangi bir duyarlılık veya kitle olup olmadığı kontrol edilir. Tüm meme muayene edildikten sonra koltukaltına bakılır. Sol meme ve koltukaltı da benzer şekilde değerlendirilir.

*Uzmanların önerisi 20–30 yaş grubunda aylık kendi kendine muayene, 3 yılda bir klinik muayene ve 40 yaşından başlayarak 1 ya da 2 yıllık iki taraflı mamografi uygulanması yönündedir.