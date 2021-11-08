40 bin yeni sağlık personeli alımı ne zaman? Cumhurbaşkanı müjdeledi

40 bin yeni sağlık personeli alımı ne zaman? Cumhurbaşkanı müjdeledi

Kabine toplantısı sonrası müjdeli gelişmeyi duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 40 bin yeni atama yapılacağını açıkladı. Peki 40 bin atama ne zaman yapılacak, belli oldu mu? İşte detaylar...

8 Kasım tarihinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

Açıklamalar arasında atama bekleyen binlerce sağlıkçıyı sevindirecek haber de vardı. Erdoğan, Sağlık Bakanlığı'na 40 bin yeni sağlık personeli alınacağını duyurdu.

Haberin akabinde sağlık bölümü mezunları ve iş arayan sağlıkçılar detaylara yöneldi. 40 bin sağlık personeli alımı ne zaman, detaylar belli oldu mu merak ediliyor.

Peki 40 bin yeni sağlıkçı alımı ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

40 BİN SAĞLIKÇI ALIMI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 40 bin yeni sağlıkçı atanacak müjdesini şu ifadelerle verdi:

"Sağlık Bakanlığımıza 40 bin yeni sağlık personeli alınacağının müjdesini milletimizle paylaşmak istiyorum."

Atanmayı dört gözle bekleyenler ise, tarihlere yönelik detayları araştırıyor. Ancak atamalar için başvuruların ne zaman alınacağı ise henüz belli olmadı.