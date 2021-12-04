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    Gıda intoleransı nedir

    Bir diğer adıyla 'Besin duyarlılığı' olan hastalık, herhangi bir gıdanın içerisinde bulunan maddeye, sindirim sisteminin reaksiyon göstermesi olarak tanımlanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 04.12.2021 - 11:29
    • Güncelleme : 04.12.2021 - 11:31
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    Gıda intoleransı nedir

    Gıda inteloransı, herhangi bir gıdanın içerisinde bulunan maddeye karşı, sindirim sisteminin reaksiyon göstermesi olarak tanımlanır.

    Alerji olarak tanımlanmayan gıda intoleransında, sindirim sistemi bazı besinleri sindiremiyor. Bu durum karşısında ise sindirim sisteminde hasar meydana geliyor.

    BELİRTİLERİ NELER

    Vücut, alınan besinleri sindiremediği zaman

    • Yorgunluk
    • Mide bulantısı
    • Baş ağrısı
    • Şişkinlik
    • Tansiyon düşüklüğü
    • Kabızlık ve ishal
    • Fenalık hissi gibi reaksiyon göstermekte.

    Gıda intoleransı nedir #1

    NEDEN OLUŞUR

    Gıda intoleransında;

    • Genetik yatkınlık
    • Sağlıksız beslenme alışkanlıkları
    • Rafine ürün tüketimi
    • Belirli gıda katkı maddelerine duyarlılık
    • Çevresel stres gibi sorunlar yer alır.

    Gıda intoleransı nedir #2

    TEDAVİ YÖNTEMİ

    Gıda intoleransı hastalığı için, hastadan alınan kan örneği laboravuar ortamında inceleniyor.

    Test sonucunda, kişinin hastalığına neden olan besinler belirleniyor.

    Bağırsak florasının düzene girebilmesi adına ise rahatsızlığa neden olan besinlerin tüketilmemesi için hastaya bilgilendirme yapılıyor.

    Gıda intoleransı nedir #3

    Gıda intoleransı nedir #4

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