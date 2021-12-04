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Gıda intoleransı nedir

Gıda intoleransı nedir

Bir diğer adıyla 'Besin duyarlılığı' olan hastalık, herhangi bir gıdanın içerisinde bulunan maddeye, sindirim sisteminin reaksiyon göstermesi olarak tanımlanıyor.