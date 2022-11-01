59 yaşındaki kanser hastası erken teşhisle sağlığına kavuştu

Kontrol için gittiği hastanede akciğer kanserine yakalandığını öğrenen Ahmet Geçit, doktorların erken müdahalesi ile kanseri yendi. Geçit, "Erken müdahalenin ne kadar önemli olduğunu öğrendim" dedi.

Kanser hastalıklarında erken tanı büyük önem taşıyor.

Türü fark etmeksizin erken teşhis edilen kanserde tedavi başarısı da bir o kadar yükseliyor.

Belirtilere karşı dikkatli olmanın önemi de burada ortaya çıkıyor.

Bir başarı hikayesi de 59 yaşındaki Ahmet Geçit'e ait...

Şiddetli öksürükle mücadele eden Geçit, ailesinin ısrarı üzerine hastaneye gitti.

Akciğer kanseri olduğunu öğrendi

Geçit, burada yapılan tetkiklerde ve ardından çekilen positron emisyon tomografisi (PET) sonucuyla akciğer kanserine yakalandığını öğrendi.

Bunun üzerine doktorlar, Geçit'in acilen ameliyata alınması gerektiğini belirtti.

Ayrıca Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Celalettin Kocatürk, kanserle mücadele eden Ahmet Geçit'e şanslı olduğunu iletti.

"Hastanın erken evrede olduğunu gördük"

Kanserde erken teşhisin hayat kurtardığını belirten Kocatürk, "Ölüme en sık neden olan hastalıklara baktığımızda birinci sırada kalp ve damar hastalıkları yer alıyor. İkinci sırada ise kanserler var. Kanserlerin içinde en sık akciğer kanseri ölüme neden oluyor.

Yaklaşık 3 santimetre çapında bir kitle lezyonu saptanıyor. Tümörün olduğu bölgede yüksek tutulum olduğunu gördük. Hastada küçük hücreli olmayan bir kanser tipi var. Hastanın erken evrede olduğunu gördük. Evre 1 ve evre 2 döneminde en etkili tedavi olan 'altın standartıyla' tedavi olan ameliyatı yapmaya karar verdik.

"Hastanın bizimle iş birliği çok önemli"

Tümörlü olan kısmı çıkarttık. Lenf bezlerinin de tamamını temizledik. Ameliyat sırasında herhangi bir sorun yaşamadık. Daha sonra hastayı problemsiz bir şekilde ameliyattan çıkarttık.

Hastanın öncesi ve sonrasındaki uyumu, bizimle iş birliği çok önemli. Böylelikle hastalar çok daha kolaylıkla iyileşip sosyal hayatlarına dönebiliyorlar." ifadelerini kullandı.

Düşmanını erken tanı - Akciğer kanseri VİDEO



"Erken dönem müdahalesinin ne kadar önemli olduğunu öğrendim"

Yaşadığı süreci anlatan Ahmet Geçit, "Hiç öksürüğe alışık olmadığım için bu bende biraz daha uzayınca evdekilerin de ısrarıyla doktora gözükmemi söylediler. Üst lobumda 3 santimetre gibi bir tömür oluştuğu, yaygınlık göstermediği, ilk aşamada olduğu ameliyat olmam gerektiği söylendi.

Erken dönem müdahalesinin ne kadar önemli olduğunu öğrendim. Şükürler olsun Celalettin Hocam, başarılı bir ameliyat sayesinde sağlımıza kavuşturdu. Şimdi son derece iyiyim." şeklinde konuştu.

Celalettin Kocatürk ve ekibine teşekkür etti

Şimdilerde sağlıklı bir şekilde yeni bir sayfa açan Geçit, ikinci hayatında kendini tedavi eden Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Celalettin Kocatürk’e ve ekip arkadaşlarına minnettar olduğunu belirtti.