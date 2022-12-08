Haftada bir gün ballı yoğurt yerseniz...

Faydaları saymakla bitmeyen bal ve yoğurt bir araya gelince, etkilerini iki katına çıkarıyor. Özellikle haftada bir yiyenler, kısa süre içerisinde bu etkilere ulaşabiliyor.

Sağlıklı besinleri tüketmek ve sağlıklı karışımlar hazırlamak, güçlü bir bağışıklık sistemini de beraber getirir. Güçlü bir bağışıklık sistemi ise hastalıklardan korunmaya olanak sağlar.

Kışın ağır geçmesinin yanında, bir de hasta olmak tüm işi aksatabilir. Özellikle büyük şehirlerde yaşayan ve yoğun çalışanlar, hastalıklardan korunmak için ekstra dikkat etmeli.

Sabahları düzenli bir kahvaltı, egzersiz ve gün içerisinde alınan sağlıklı öğünler sayesinde, güçlü bir vücuda sahip olmak mümkün.

Bu öğünleri bazı karışımlarla destekleyebilirsiniz. Bu karışımlardan ilkini ballı yoğurt olarak düşünebilirsiniz. Yoğurt tek başına bile faydalarıyla ortaya mucizeler çıkarıyor.

Potasyum, fosfor, riboflavin, iyot, çinko, A, E ve B vitaminleri içeren yoğurt, kalp-damar hastalıklarına karşı güçlü bir koruyucu görevi üstleniyor.

Ballı yoğurt ise bu faydaların daha hızlı bir şekilde vücuda karışmasını sağlıyor.Bu nedenle haftada bir gün bu karışımı tüketmeye çalışın.

Ballı yoğurdun faydaları

Bal içerisinde folat ve bolca C vitamini barındırmasından dolayı yoğurtla beraber tüketildiğinde bağışıklık sistemini güçlendirerek vücuda enerji verir. Vücudun kaybettiği direnci geri kazanmasına yardımcı olur.

Sinirleri yatıştırır ve daha sakin bir ruh haline bürünmemizi sağlar. Psikolojik hastalıkları da tedavi ettiği söylenmektedir. Vücudun şeker ihtiyacını da karşılar.

Diş eti çekilmesine iyi gelir ve diş eti hastalıklarını da tedavi eder. Spor yapanların ise öncesinde tüketilmesi önerilir.

İçerisinde yüksek kalsiyum bulundurduğundan kemik erimesini geciktirir.Kemiklerin güçlenmesini sağlar ve bu hastalığa karşı koruyucu bir kalkan oluşturur.

Bağırsak hastalıklarına iyi gelir. Kolon kanserini önler. Genel olarak daha sağlıklı bir vücuda sahip olunmasını sağlar.