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    2023’te 27 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek

    2023’te 27 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek

    Eleman temininde güçlük çekilen yer ve hizmet dallarında istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı, 27 bin olarak açıklandı.
    • 06.12.2022 - 08:42
    • Güncelleme : 06.12.2022 - 09:03
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    2023 yılında istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı, Cumhurbaşkanı kararı ile belirlendi.

    Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de de yayınlandı.

    Söz konusu karara göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla, 2023’te istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 bin olarak tespit edildi.

    İstihdam edilecek personeller

    AA’nın haberine göre; 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere 23 bin 585 uzman tabip, 3 bin 224 tabip, 146 ebe, 38 sağlık memuru, 3 hemşire, 1 diyetisyen, 1 diş tabibi, 1 psikolog ve 1 sağlık teknikeri sözleşmeli olarak istihdam edilecek.

    Sözleşmeli tabiplerin tamamı yataklı tedavi merkezlerinde görev yapacak.

    2023’te 27 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek #1


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