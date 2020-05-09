11 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 7’si kanser, 4’ü MS tedavisinde kullanılmak üzere 11 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını bildirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yazılı açıklama yaparak, Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında yapılan düzenlemeyle, bazı ilaçları daha geri ödeme listesine aldıklarını duyurdu.

LİSTEYE 11 İLAÇ DAHA EKLENDİ

Bakan Selçuk açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"4 meme kanseri, 2 hematolojik kanser, 4 Multipl Skleroz (MS) ve 1 lösemi tedavisinde kullanılmak üzere 11 ilacı daha geri ödeme listesine aldık.

Böylelikle geri ödemesi yapılan ilaç sayımız 8 bin 603'e ulaştı. Koronavirüsle mücadele kapsamında, paydaşlarımızla birçok alanda tedbirler alıyoruz. Sigortalılarımıza ve sağlık hizmeti sunucularımıza destek veren düzenlemeler yaparak hayata geçirmeye devam ediyoruz"

KORONAVİRÜS TANI TESTLERİ EK TEBLİĞDE TANIMLANDI

Bakanlıktan yapılan açıklamada ise bu kapsamda, sağlık hizmeti sunucularının verdiği sağlık hizmetleriyle birlikte faturalandırılabilecek olan koronavirüs tanı testlerinin ek tebliğde tanımlandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Antijen testi, antikor testi, PCR testi ve izolasyon testine ait yeni işlem kodları belirlendi.

Ayrıca, immün plazma tedavisinde yer alan 'viral inaktivasyon işlemi' adı ile yeni işlem kodu da tanımlandı. Böylece tedavide plazma içeriğindeki enfeksiyonlar yok edilerek tedavinin başarısına katkı sağlandı."