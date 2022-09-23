Koronavirüsü fazla kiloları nedeniyle ağır atlatan Ebru Emral Kozakoğlu, mide küçültme ameliyatı ile 118 kilodan 77 kiloya düştü. Kozakoğlu, kendisini 15 yaş daha genç hissettiğini söyledi.

Antalya'da ikamet eden Ebru Emral Kozakoğlu (41), 2020'de yaşadığı koronavirüsün ardından sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Solunum sıkıntısı çeken Kozakoğlu, koronavirüsün pik yaptığı dönemlerde yoğun bakımda yer olmadığı için normal odada 2,5 ay hastanede kaldı.

Kozakoğlu, iyileştikten sonraki süreçte doktor arkadaşının 'kilo başlı başına bir hastalık' sözü üzerine obezite cerrahisine (mide küçültme ameliyatı) karar verdi.

8 ay önce Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Güler tarafından mide küçültme ameliyatı yapılan Kozakoğlu, 118 kilodan 77 kiloya düştü.

“Arkadaşım da bana kilo, başlı başına bir hastalık kilolusun hastasın dedi”

41 kilo veren Ebru Emral Kozakoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Şeker, kolestrol, tansiyon yoktu. Sigara ve alkol de kullanıyordum. Hiçbir ek rahatsızlığım yok zannediyordum. Korona oldum. Hastaneler aşırı yoğundu. Yüzde 70 akciğerlerde tutulma vardı. Entübe olayını duydum ama yoğun bakımda yer yoktu. Sonra araştırdım. Neden ben diye düşündüm. Hiçbir rahatsızlığım yok dedim. Arkadaşım da bana kilo, başlı başına bir hastalık kilolusun hastasın dedi. Sonra mide küçültme ameliyatı olmaya karar verdim.

8 ayda 41 kilo veren kadın: Kendimi 15 yaş genç hissediyorum ViDEO



“Sırf kilolarım, göbeğim, karnım ve yağlarım görünmesin diye siyah giyiyordum”

Özgüvenim yükseldi. Merdivenleri artık çok daha rahat çıkıyorum. Kıyafet almakta hiç sıkıntı çekmiyorum. Ameliyat olduğum gün bile siyah giymişim. Sırf kilolarım, göbeğim, karnım ve yağlarım görünmesin diye siyah giyiyordum. Şimdi özgür bir şekilde istediğimi giyiyorum, rahatım.

“Kendimi 10-15 yaş daha genç hissediyorum”

DHA’nın haberine göre; Kozakoğlu, mide küçültme ameliyatı olmak isteyenlere yönelik, “Bence korkacak bir şey yok ama önce hastanın kendisini iyi hissetmesi gerekiyor. İyi bir cerrah seçmesi, iyi araştırması gerekiyor. Çok iyi hekimlerimiz var. Önce doktor ve ekibiyle çok iyi uyuşmak gerekiyor. Kendimi 10-15 yaş daha genç hissediyorum. Daha hareketli, daha zinde ve daha mutluyum.” diye konuştu.

“40 kilo civarında kilo kaybı sağladı”

Doç. Dr. Mehmet Güler de Ebru Emral Kozakoğlu'nun sağlık durumunu anlatarak, “8 ay önce 118 kilo civarında fazla kilo problemi nedeniyle başvurmuştu. Ameliyattan sonra kendisi başarılı bir şekilde 40 kilo civarında kilo kaybı sağladı. Şu anda kendisini sağlıklı bir kiloda görüyoruz. Günlük hayatında da buna bağlı gayet güzel değişiklikler olduğuna şahit oluyoruz.” dedi.

Mide küçültme ameliyatına ilgiden bahseden Güler, “Salgın döneminde insanların dışarı çıkamamaları, sosyal ve sportif aktivitelere katılamamaları nedeniyle kilo alımında artış oldu. Birçok insan alışık olduğundan daha değişik kilolara ulaştı. Salgın döneminin hafiflemesiyle beraber obezite cerrahi hasta sayısında da artış oldu.” diye konuştu.

Obezite cerrahisinin yaygınlaştığını aktaran Doç. Dr. Güler, “Vücut kitle endeksi 35'in üzerinde olan hastalarda obezite cerrahisi uygulanıyor. Burada önemli olan nokta, hastaların obeziteye bağlı oluşabilecek hastalıklara karşı da dikkate alınarak ameliyata çok iyi hazırlanmaları gerekiyor. Öncesinde ciddi bir check-up'tan geçirilmeleri, daha sonra ameliyatın usulüne uygun yol ve yöntemlerle yapılıp uygun bir şekilde takip edilmesi durumunda hastalarımızın yüzde 99'dan fazlası 2-3 günlük hastane sürecinin ardından normal hayatlarına dönebiliyor.” dedi.