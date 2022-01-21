Geç öğünler, duygusal yeme, öğün atlama... Bunlar size tanıdık geliyor mu? Kötü beslenme alışkanlıklarından kurtulmak sağlığın ve zayıflamanın en büyük yardımcısıdır. İşte düzeltmenin basit yolları.

Kötü beslenme veya fazla kilonun irade eksikliği veya bizi fazla yemeye iten bir şeyle durumla ilgisi olmayabilir. Bazen farkında bile olmadan geliştirdiğimiz sinsi bir alışkanlık bunlara neden olur.

Sabahları kahvaltı yapmadan işe gidiyoruz, en sevdiğimiz dizilerin önünde cipslerin tadını çıkarıyoruz ya da yolda yürürken bile yemek yiyoruz. Ancak bir süre sonra bunun bizi fazla kilolara ya da başka sağlık sorunlarına sürüklediğini fark ediyoruz. Ancak en kötü yanı, kötü alışkanlıklarımız olduğunu fark etmemiş olmamızdır.

Benzer sorunlarınız olduğunu düşünüyorsanız, işte kilo almanıza neden olabilecek en yaygın 8 kötü yeme alışkanlığı ve düzeltmenin basit yolları.

BÜYÜK PORSİYONLAR

Daha büyük bir tabak veya kaseden yerseniz, farkında olmadan daha fazla yemek yersiniz. Bir çalışmada, aşırı büyük kaplarda bayat patlamış mısır alan sinemaseverlerin, küçük kaplardan taze patlamış mısır yiyenlere göre bile yüzde 45 daha fazla yedikleri ortaya çıktı.

Daha küçük kaselerden yiyin. Büyük tabağınızı daha küçük bir tabakla değiştirmeye çalışın ve asla büyük kaplardan veya ambalajlardan yemeyin.

GECE YEMEKLERİ

Kilo vermek istiyorsanız gece yemekleri kesinlikle iyi bir fikir değildir. Birçok uzman bunun bir efsane olduğunu söylese de, araştırmalar sadece ne yediğimiz değil, ne zaman yediğimiz de önemli olduğu teorisini destekliyor.

Yeni alışkanlıklar oluşturun, akşam yemeğinden sonra mutfağı kapatın, dişlerinizi fırçalayın ve yemeği unutun. Yemek için istekler meydana gelirse, 10 dakika bekleyin ve isteklerin geçip geçmediğine bakın. Yemek arzusu geçmezse, sadece bir küçük meyve veya bir parça ekmekle birlikte peynir yiyin.

SIK ATIŞTIRMALAR

Sık atıştırmalıklar nedeniyle durmadan, çoğu zaman boş karbonhidratlarla dolu yüksek kalorili yiyecekler yeriz. Yapılan araştırmalar, bunun yalnızca yetişkinlerde bir sorun olmadığını ve çocukların da giderek daha fazla cips, gazlı içecekler ve tatlılar gibi sağlıksız yemekler yediğini gösterdi.

Yalnızca havuç ve salatalık çubukları, yoğurt ve badem gibi sağlıklı atıştırmalıkları mutfağınızda tutun. Dayanamayacağınız cips ve benzeri yiyecekleri veya kekleri almayın.

KAHVALTIYI ATLAMAK

Kahvaltının gerçekten de günün en önemli öğünü olduğunu biliyoruz, ancak pek çok başka işle birlikte çoğu zaman kahvaltıyı unutuyoruz. Öğün atladığımızda metabolizmamız yavaşlamaya başlar. Ayrıca kahvaltı ekstra enerji verir. Kahvaltı olmadan, günün geri kalanında fazla yeme riski yükselir.

Zaman ayıramıyorsanız hızlı tüketebileceğiniz sağlıklı bir kahvaltı hazırlayın. Aceleniz varsa meyve, yoğurt, tahıl gevreği ve smoothie gibi basit yiyecekleri deneyin.

DUYGUSAL YEME

İş yerinde kötü bir gün geçirdiniz ve eve geldiğinizde buzdolabını açıp yemek yiyorsunuz, bu iyi bir alışkanlık değil. Çok sayıda araştırma, hem olumlu hem de olumsuz duyguların insanları gereğinden fazla yemeye teşvik ettiğini ve bunun da kilo kaybını engellediğini doğrulamaktadır.

Eğer stresliyseniz, eve geldiğinizde yemek yemek yerine yürüyüşe çıkabilir veya size destek olacak bir arkadaşınızı arayabilirsiniz. Stresinizin veya mutluluğunuzun çözümünü mutfakta değil de sevdiğiniz herhangi bir aktivitede arayın.

ÇOK HIZLI YEMEK

Hızlı yemek, midenin dolu olduğuna dair sinyallerin beyne ulaşmasını engeller. Beyin yemekten 15 ila 20 dakika sonra doyduğumuzu bildirir. 10 dakika veya daha kısa sürede bir yemek yerseniz, ihtiyacınız olandan çok daha fazlasını yiyebilirsiniz. 3 binden fazla insan üzerinde yapılan bir araştırmada, Japon araştırmacılar çok hızlı yemek yemenin aşırı kilolu olmakla güçlü bir şekilde bağlantılı olduğunu buldular.

Yiyecek alımını yavaşlatmak için, lokmalar arasında kaşık veya çatalınızı indirin, daha küçük ısırıklar alın ve her lokmayı iyice çiğneyin.

YETERSİZ UYKU

Çok az uykunun kilo vermeyi etkilediğini biliyor muydunuz? Yapılan bir analize göre, 5 saat veya daha az uyuyan yetişkinlerin, 7 saat veya daha fazla uyuyanlara göre kilo alma risklerinin daha yüksek olduğu bulundu.

Bir uyku rutini oluşturun ve hafta sonları dahil her gün yaklaşık aynı saatte yatıp kalkmaya çalışın. Yatak odasını karanlık ve rahat tutun ve yatmadan en az bir saat önce TV veya bilgisayardan uzak durun.