9 Ağustos 2021: Koronavirüs vaka tablosu açıklandı mı? 5 Ağustos 2021 vaka ve ölüm sayısı..

9 Ağustos 2021: Koronavirüs vaka tablosu açıklandı mı? 5 Ağustos 2021 vaka ve ölüm sayısı..

Koronavirüs vaka sayılarına ilişkin son durumu öğrenmek isteyen vatandaşlar, "9 Ağustos 2021 koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı?" sorusunu araştırmaya başladı. İşte 9 Ağustos 2021 vaka sayısı..

Koronavirüs salgını ile mücadelenin hız kesmeden devam ettiği Türkiye'de aşılamanın hızlanması ile birlikte normalleşme sürecinin 3. etabına geçildi.

Hareketliliğin artması nedeniyle vaka sayıları yeniden 25 binli rakamlara yaklaştı. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından günlük olarak yayınlanan koronavirüs tablosunu merak etmeye başladı.

Peki, 9 Ağustos 2021 koronavirüs vaka sayısı açıklandı mı? İşte 9 Ağustos 2021 Perşembe vaka ve ölüm sayısı...

9 AĞUSTOS 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de koronavirüs salgınında bugün 23 bin 731 yeni vaka tespit edilirken, 117 vatandaşımız da yaşamını yitirdi.