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    AB ülkeleri, Çin’e yönelik ortak tedbir uygulama kararı aldı

    Vakaların artması nedeniyle Çin’den gelecek yolculara ilişkin ortak tedbirlerin gündeme geldiği AB’de, koordineli tedbirlerin uygulanması konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.
    • 05.01.2023 - 09:01
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    AB ülkeleri, Çin’e yönelik ortak tedbir uygulama kararı aldı

    Çin'in geçen ayın başında koronavirüs tedbirlerini gevşetmesinin ardından ülkedeki artan vakalar ve kitlesel yayılmadan endişe duyan çok sayıda ülke, Çin'den gelecek yolculara yönelik tedbirler alacağını bildirmişti.

    Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, koronavirüs vakalarının arttığı Çin’e yönelik ortak bir adım attı.

    Çin’deki duruma karşı neler yapılacağı konusunda Belçika’nın başkenti Brüksel’de bir araya gelen AB’nin ligili kurumlar ve kriz yönetiminden sorumlu Şengen ülkeleri yetkilileri, koordineli tedbir uygulama konusunda anlaşmaya vardı.

    İsveç'in dönem başkanlığını yürüttüğü AB Konseyi, toplantıdan Çin'e giden ve Çin'den gelen tüm yolculara tıbbi maske takmaları tavsiye edilmesi kararı çıkarken, yolcuların koronavirüs testi yaptırmaları doğrudan zorunlu tutulmadı.

    Uçuştan 48 saat önce yapılmış test teşvik edilecek

    AA’nın haberine göre; AB ülkelerinin Çin'den gelen tüm yolculardan uçuştan 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu test istemesinin de ‘güçlü şekilde teşvik edileceği’ bildirildi.

    Gelen uçakların atık suları analiz edilecek

    AB üyeleri, Çin'den gelen uçakların atık sularının analiz edilmesi ve yolculardan rastgele örnekler alınarak epidemiyolojik durumun takibi için genom dizilimlerinin incelenmesi konusunda da anlaştı.

    AB ülkeleri, ocak ayı ortasında durumu tekrar değerlendirecek.

    İtalya, İspanya, Fransa gibi AB ülkelerinin yanı sıra ABD, Hindistan, Japonya, Malezya, İngiltere, Avustralya ve Kanada gibi birçok ülke, Çin ve bölgelerinden seyahat eden yolculara test uygulanması ve sağlık durumlarının izlenmesine yönelik önlemler duyurmuştu.

    AB Komisyonu da birlik genelinde koordineli şekilde aynı tedbirlerin uygulanmasını istemiş, AB ülkelerinin büyük çoğunluğu da bu görüşe katılmıştı.


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