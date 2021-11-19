ABD, BioNTech ve Moderna'nın üçüncü dozuna yeşil ışık yaktı

FDA, hatırlatma dozunun yetişkinlere uygulanmasına ilişkin başvuruyu onayladı. Onay, CDC'nin oylamasından geçecek.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), koronavirüs aşılarıyla ilgili yeni onay verdi.

FDA, Pfizer-BioNTech ile Moderna’nın koronavirüs üçüncü doz aşılarının tüm yetişkinlere uygulanması başvurusunu onayladı.

FDA'NIN ONAYI CDC'YE GÖNDERİLDİ

Bir sonraki aşama olarak 3'üncü doz aşı onayı, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne (CDC) gönderildi.

CDC tavsiye komitesinin, Pfizer-BioNTech ile Moderna koronavirüs destek aşılarının 18 yaş ve üzerine uygulanmasını bugün oylaması bekleniyor.

ABD'DE ÜÇÜNCÜ DOZ UYGULAMASI

Pfizer-BioNTech ve Moderna’nın 3'üncü doz aşıları, mevcut durumda ABD'de sadece bakımevlerinde kalan veya özel sağlık durumu nedeniyle virüse karşı risk grubu içinde bulunan 65 yaş ve üzerine uygulanabiliyor.

FDA'YA YAPILAN BAŞVURU

Alman BioNTech ile birlikte koronavirüs aşısı üreten Amerikan Pfizer firması 10 Kasım’da, Moderna da dün, 3'üncü doz koronavirüs güçlendirici aşısının tüm 18 yaş üzerine uygulanabilmesi izni için FDA’ya başvurmuştu.