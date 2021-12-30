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    ABD: Omicron'da ölüm riski Delta'ya göre düşük

    CDC'den yapılan açıklamada, yeni varyant kaynaklı ölümlerde düşüş olduğu belirtildi.
    • AA
    • 30.12.2021 - 07:23
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    ABD: Omicron'da ölüm riski Delta'ya göre düşük

    ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Omicron varyantıyla ilgili açıklama yaptı.

    CDC Direktörü Rochelle Walensky, Beyaz Saray'da yaptığı basın açıklamasında, Omicron varyantının son haftalarda hızla yayılmasına rağmen, hastaneye yatış ve ölüm oranlarının Delta varyantıyla karşılaştırıldığında "nispeten düşük" kaldığını belirtti.

    ÖLÜM ORANLARINDA DÜŞÜŞ

    Son 7 günlük vaka ortalamasını paylaşan Walensky, pozitif vaka sayısının geçen haftaya göre yüzde 60 artarak günlük yaklaşık 240 bine, hastaneye yatışların yüzde 14 artarak 9 bine yükseldiğini söyledi.

    CDC Direktörü, bununla birlikte ölüm oranlarının ise yüzde 7 düşüşle günlük ortalama 1100 civarında seyrettiğine dikkat çekti.

    ABD: Omicron da ölüm riski Delta ya göre düşük #1

    FAUCI: AŞILAR KRİTİK ÖNEME SAHİP

    ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci de Omicron'un Delta varyantına göre pozitif vaka ve hastaneye yatışlarda daha düşük bir grafik takip edeceğini belirterek, koronavirüs aşılarının mücadele için kritik öneme sahip olacağına vurgu yaptı.

    ABD: Omicron da ölüm riski Delta ya göre düşük #2

    "İKİNCİ TAKVİYE AŞIYA GEREK DUYULABİLİR"

    Omicron'a karşı ikinci bir takviye aşıya gerek duyulabileceğine değinen Fauci, mevcut güçlendirici aşıların ne kadar koruma sağladığıyla ilgili yeterli verinin bulunmadığını da sözlerine ekledi.

    Walensky ve Fauci, ölümler ve hastaneye yatışlarla ilgili gerçek verilerin iki hafta gecikmeli anlaşılabileceği konusunda da uyarıda bulundu.

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