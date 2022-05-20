ABD'de, 5-11 yaş arasına Pfizer-BioNTech takviye dozu önerildi

Ülkede enfeksiyon ve yatış sayısının artmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan CDC danışmanları, 5-11 yaş arasına Pfizer-BioNTech takviye dozu tavsiye etti.

ABD’de, koronavirüs ile mücadele kapsamında aşı çalışmaları devam ediyor…

Ülkede, ulusal düzeyde enfeksiyon ve hastaneye yatışların sayısı arttı.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) bilim kurulu danışmanları toplantısında, 5 ila 11 yaş arası çocuklar için Pfizer-BioNTech aşısının takviye dozu önerildi.

AA’nın haberine göre; CDC danışmanları 11'e 1 oyla, bir üye çekimser kalarak, 5-11 yaşındakilerin ilk serilerini tamamladıktan en az 5 ay sonra üçüncü doz Pfizer-BioNTech aşısı almalarını tavsiye etti.

4 çocuktan 3'ü en az 1 kez koronavirüse yakalandı

Nisan ayında yayınlanan federal sağlık verilerine göre; salgının başlangıcından bu yana şubat sonuna kadar ABD'deki her dört çocuktan üçünün en az bir kez koronavirüse yakalandığını gösterdi.

“Gerekli korumaya sahip olmayan çok fazla kişi var”

CDC Direktörü Rochelle Walensky perşembe günkü toplantıda, şu ifadeleri kullandı:

“Vakalarda ve hastaneye yatışlarda yine bir artışla karşı karşıya olduğumuz için gerekli korumaya sahip olmayan çok fazla kişi var.”

Çocuklar için CDC'den çıkan takviye dozu tavsiyesinin uygulanması için kurumun direktörü Walensky'nin kararı imzalaması gerekiyor.