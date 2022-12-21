ABD'de, çocuklar için ilaç bulabilmek zorlaştı

Koronavirüs, grip, RSV gibi birçok salgın nedeniyle ülkedeki eczanelerde, özellikle çocuklar için kullanılan birçok ilaç tükendi.

ABD’de koronavirüs başta olmak üzere grip ve RSV enfeksiyonları da hızla yayılıyor…

Özellikle çocukların kullandığı ağrı kesici ve ateş düşürücü gibi ilaçları bulmak da gittikçe zorlaşıyor.

Söz konusu ilaçlar, New York'ta Walgreens, CVS gibi zincir eczanelerin birçok şubesinde kalmadı.

AA’nın haberine göre; çocuklarına ilaç almaya gidenler, boş raflarda yer alan "Tedarik sıkıntısı nedeniyle bazı ürünler mevcut değil." ibaresiyle karşılaştı.

Alınabilecek ilaç sayısı kısıtlandı

CVS, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Alınabilecek ağrı kesici ilaç sayısının 2 ile sınırlandırıldığı belirtildi.

Talep arttı, tedarik zorlaştı

Walgreens de "Artan talep ve çeşitli tedarik zorlukları nedeniyle reçetesiz satılan pediatrik ateş düşürücü ürünler ülke genelinde kısıtlama görüyor." açıklamasında bulundu.

Solunum virüsü aktivitesi yüksek seviyede

Amerikan Sağlık Sistemi Eczacıları Derneği, antibiyotik amoksisilin, augmentin ile ülkedeki en yaygın grip ilacı olan Tamiflu ve akciğerlerdeki hava yollarını açmak için kullanılan albuterol ilaçlarının temininde sıkıntı yaşandığını doğruladı.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), grip salgınının en çok Virginia, Alabama, Güney Carolina, Tennessee eyaletlerinde görüldüğünü, ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) de ilaç kıtlığına geçici çözüm olarak eczacılara, yetişkin haplarından çocuklar için sıvı amoksisilinin nasıl elde edileceğine dair bir kılavuz yayınladı.

CDC'ye göre, eyaletlerin yarısından fazlasında solunum virüsü aktivitesi çok yüksek seviyeye ulaştı ve geçen hafta ülkedeki RSV virüsü için yapılan 5 testten yaklaşık 1'i pozitif çıktı.