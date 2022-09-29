Yaşadığı kazanın ardından Amerika'daki doktorların 'yürüyemezsin' dediği genç, Türkiye'ye dönmek isteğini belirtti. Burada tedavisi olumlu ilerleyen üniversiteli, "Türkiye bir sağlık cenneti" dedi.

22 yaşındaki Mehmet Akbulut, 14 Haziran'da dil eğitimi için ABD’ye gitti.

Bilgisayar mühendisi Akbulut'a, 28 Ağustos tarihinde bisiklet kullandığı sırada otomobil çarptı.

Genç adam kazanın şiddetiyle yaklaşık 900 metre sürüklendi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından genç adamı hastaneye kaldırdı.

Ayaklarında doku kayıpları tespit edildi

Burada tedavi altına alınan Akbulut'un sırtında ve dizlerinde ağır hasarlar olduğu tespit edildi.

Öte yandan ayaklarındaki önemli doku kayıpları nedeniyle bir daha yürümesinin mümkün olmadığı belirtildi.

ABD’de kaza geçiren üniversiteli genç Türkiye’de sağlığına kavuştu ViDEO

Türkiye'ye transfer edildi

Bunun üzerine Akbulut, tedavisinin Türkiye’de devam etmesini talep etti. Gerekli yazışmaların ardından ambulans uçakla yaklaşık 2 hafta önce Türkiye’ye transfer edildi.

İstanbul Üniversitesi- İstanbul Tıp Fakültesi’ne getirilen yaralı genç için hemen tedavi çalışmaları başladı.

İHA'nın aktarımına göre; üniversite öğrencisinin sağlığına kavuşması için harekete geçen doktorlar, yapılan tedaviyle gencin yürüyebileceğini açıkladı.

"Orada fazla bir şey yapamadılar maalesef"

Amerika'da yaşadığı kazayı anlatan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Mehmet Akbulut, “ABD’de kısa süreli bir dil eğitimine gittim, orada bir kaza geçirdim ve şu an buradayım. 28 Ağustos’ta akşam 21.00 sıralarında oldu kaza, araç bana çarptı, 900 metre altında sürükledi. Orada kısa süreli bir tedavi gördüm, memnun olmadığım için ambulans uçak aracılığıyla buraya getirildim. Çok üzüldüm, çok zor zamanlardı, geldiğim için çok mutluyum. En çok mutlu olduğum şey ise buradaki doktorlarımızın çok ilgili olması, çok iyi olması, kendilerine çok teşekkür ediyorum. Kaza sonrası vücudumda meydana gelen hasar, çok büyük bir hasardı. Zaten ABD’deki doktorlar da hasar için çok şaşırıyorlardı. Pek orada fazla bir şey yapamadılar maalesef, sağ olsun buradaki hocalarımız bayağı bir toparladılar. Şu an inanıyorum eve gitsem bile birkaç aya kapanacak yaralar, öyle hissediyorum." ifadelerini kullandı.

"Türkiye bir sağlık cenneti"

Tedavisinin Türkiye'de sürmesinden dolayı mutlu olduğunu ifade eden Akbulut, "Amerika’daki doktorlara yürüyebilir miyim diye sorduğumda bana 'bilmiyoruz, yüksek ihtimalle yürüyemezsiniz' dediler. Bunu Çapa’daki doktorlara sorduğumuzda özellikle Ufuk Hocama sorduğumda kendisi bana birkaç ay içinde yürüyeceğimi, ilk başlarda çok zorlanacağımı ama sonra tekrar yürüyebileceğimi belirtti. Bana çok büyük bir umut kaynağı oldu.

Sağlık konusunda cidden çok ilerideyiz, bunu ben Amerika’da hastanede yatarken çok iyi anladım, Türkiye bir sağlık cenneti, ben bu sebeple geldim açıkçası. Buraya gelene kadar sadece kazayı ağabeyim ve ablam biliyordu, babam ve annem kalp hastası onlara söylemedik. Geldikten sonra ağabeyim annemlere söyledi, Washington Büyükelçiliği çok yardımcı oldu, onlara teşekkür ediyorum. İstanbul’un en iyi üniversitesinin beni kabul etmesi benim için çok gurur verici, ülkemizin ne kadar değerli bir ülke olduğunu anladım." şeklinde konuştu.

"Mehmet’i fizik tedavi bölümüne vereceğiz"

Mehmet'in Türkiye'ye transfer süreci ve tedavisine ilişkin bilgi veren İstanbul Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ufuk Emekli, “Amerika’daki doktoruyla birkaç kere konuştuk, Mehmet’in durumu hakkında bilgi aldık, sonrasında kabul edebileceğimizi söyledik. Bir hafta gibi bir zaman aldı, ambulans uçağıyla bir pazar sabahı erken saatlerde geldi. Bir hafta, 8-10 gündür de bizde yatıyor.

Mehmet’in her 2 ayağında doku kaybı vardı. Trafik kazası geçirmiş ve kendi ifadesiyle sürüklenmiş ve sırtında da bu sürüklenmeye ait yaralar var. O yaraları tedavi ediyoruz. Amerika’da bir tedavi uygulanmış, kapalı yara haline getirilmeye çalışılmış, ambulans uçakla da öyle geldi. Birkaç gün sonra da yaraları kapatılmaya hazır hale gelecek, 1 veya 2 tane ameliyatımızı yapacağız, sonra da Mehmet’i fizik tedavi bölümüne vereceğiz. Eriyen kaslarını tekrar güçlendirdikten sonra rahat rahat yürür hale gelir inşallah." dedi.

"Bizden bir farkı olmadan hayatını idame ettirir"

İstanbul Tıp Fakültesi'nin geçmişten bugüne Türkiye'nin en önemli kurumlarından biri olduğunu ve çok çeşitli operasyonların başarıyla gerçekleştirildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Ufuk Emekli, "Amerika’da ne anlayıp 'yürüyemez' dediklerini açıkçası bilmiyorum ama Mehmet yürür, bir problem olacağını zannetmiyorum. Burası Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane, gerçekten şahane bir tıp fakültesi, biz burada plastik cerrahi özelinde de nadir vakaları da yapıyoruz. Halka hizmet anlamında rutin yaralanmaları, kanserleri, estetik cerrahiyi de yapıyoruz. Mehmet, bizden bir farkı olmadan hayatını idame ettirir, bir problem olmaz. Bu bizim için rutin, her zaman karşılaştığımız yaralanmalardan." ifadelerini kullandı.