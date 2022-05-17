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    ABD'de koronadan ölenlerin sayısı 1 milyona ulaştı

    CDC tarafından hazırlanan rapora göre, ABD’de koronavirüs nedeniyle vefat edenlerin sayısının 1 milyona kadar ulaştığı belirtildi.
    • 17.05.2022 - 09:04
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    ABD'de koronadan ölenlerin sayısı 1 milyona ulaştı

    Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle birçok ülkede vefat sayısı binleri aştı.

    ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), salgının başlangıcından bu yana geçen 2 buçuk yılın ölüm verilerini araştırdı.

    AA’nın haberine göre; ölüm belgesi verilerine dayandırılarak hazırlanan verilere göre, ABD’de vefat sayısı 1 milyona ulaştı.

    Öte yandan, koronavirüse bağlı can kayıplarının 900 bin rakamının görülmesinden 1 milyon sınırına ulaşmasına kadar yaklaşık 3 aylık bir zaman geçtiği belirtildi.

    Yarıdan fazlası, aşıların kullanıma sunulmasından sonra vefat etti

    Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin yarısından fazlasının ise Aralık 2020'de, aşıların kullanıma sunulmasından sonra gerçekleştiği kaydedildi.

    ABD de koronadan ölenlerin sayısı 1 milyona ulaştı #1

    Vefat sayısının daha yüksek olduğuna inanılıyor

    ABD'de, sağlık sisteminin bozulması sonucu doğrudan veya dolaylı olarak koronavirüs nedeniyle kaybedilen hayatların gerçek sayısının çok daha yüksek olduğuna inanılıyor.

    Sağlık uzmanları uzun süredir Hindistan, Brezilya ve Rusya gibi yerlerdeki gerçek ölüm sayısının resmi rakamlardan daha yüksek olduğundan şüphelense de ABD, herhangi bir ülkenin bildirilen en yüksek koronavirüs ölüm oranına sahip.

    Vakalar günde 86 bine ulaşmış durumda

    Ocak 2021'de günde yaklaşık 3 bin 400 can kaybının kaydedildiği ABD'de, hala günde 300'e yakın kişi koronavirüs yüzünden hayatını kaybediyor.

    Vakalar ise son 2 haftada yüzde 60'tan fazla artarak günde 86 bine ulaşmış durumda.

    ABD de koronadan ölenlerin sayısı 1 milyona ulaştı #2


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