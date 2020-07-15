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    ABD'de koronavirüs aşısı son aşamaya hazır

    ABD'de koronavirüs aşısı son aşamaya hazır

    Birleşik Devletler'de, insanlar üzerinde denemelerine başlanan ilk potansiyel koronavirüs aşısının son aşamaya hazır olduğu bildirildi.
    • AA
    • 15.07.2020 - 02:55
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    ABD'de koronavirüs aşısı son aşamaya hazır

    New England Journal of Medicine dergisinde yayımlanan bir araştırmada, ABD'li ilaç şirketi Moderna ve Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü iş birliğinde geliştiren ve 45 gönüllü üzerinde denenmeye başlanan aşının, koronavirüse karşı bağışıklık sağlamada ümit verdiği belirtildi.

    ABD'de koronavirüs aşısı son aşamaya hazır #1

    İYİLEŞEN HASTALARIN KANINDAKİ ANTİKORLARA YAKIN SEVİYEDE

    Aşının denendiği gönüllülerin kanında koronavirüse yakalanıp iyileşenlerin kanındaki seviyelere yakın, koronavirüsü etkisiz hale getiren antikorlar geliştirdiği ifade edilen araştırmada, aşının deneklerde ciddi bir yan etkisinin görülmediği, ancak katılımcıların yarısından fazlasının grip benzeri belirtiler gösterdiği, bu durumun yorgunluk, baş ağrısı, ateş gibi diğer aşı semptomlarına benzediği ve olağan dışı olmadığı kaydedildi.

    ABD'de koronavirüs aşısı son aşamaya hazır #2

    30 BİN KİŞİ ÜZERİNDE DENENECEK

    Potansiyel koronavirüs aşısına ilişkin çalışmaların son aşamasına 27 Temmuz'da başlanacak ve aşı 30 bin kişi üzerinde denenecek.

    30 bin kişiyi kapsayacak olan araştırma, koronavirüs aşısı konusunda yapılan en büyük araştırma özelliği taşıyor.

    İlk aşamada genç yetişkinler üzerinde denenen aşı, son aşmasında risk grubunda olan yaşlı yetişkinler ve kronik hastalıkları bulunanlar üzerinde de test edilecek.

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