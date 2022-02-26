ABD’de, maske kısıtlamaları gevşetilecek

Maske takma kurallarının düzenleneceği belirlenen ABD’de, kapalı kamusal alanlardaki zorunluluğun gevşetileceği belirtildi.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları devam ederken, birçok ülkede maske tedbirlerinin gevşetilmesi için çalışmalara başlandı.

ABD hükümetinin, maske takma zorunluluğunu önemli ölçüde gevşetecek bir karar almaya hazırlandığı bildirildi.

KAPALI KAMUSAL ALANLARDA ZORUNLULUK GEVŞETİLECEK

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nden (CDC) bir yetkiliye göre, ülkede maske takma kurallarında değişikliğe gidilerek kapalı kamusal alanlarda bu zorunluk gevşetilecek.

Yetkili yeni ölçümlere göre, vaka sayılarının dikkate alınmaya devam edileceğini ve bunun yanı sıra koronovirüsün omicron varyantına bağlı hastaneye yatış sayıları ve hastane kapasitelerinin göz önünde bulundurulacağını belirtti.

Yetkili ayrıca yeni politikanın, ABD hükümetinin odağını tüm enfeksiyon vakaları yerine koronavirüsten kaynaklanan ciddi hastalıkları ve ölümleri önlemeye yönelmesiyle bağlantılı olduğunu söyledi.

“ACİL SERVİSLERİMİZ, ACİL HASTALARIN SIRADA BEKLEMESİNİ GEREKTİRMEYECEK YOĞUNLUKTA OLMALI”

CDC Direktörü Dr. Rochelle Walensky geçen hafta Beyaz Saray brifinginde, "Hastanelerimizin kalp krizi ve felç geçiren kişilerle ilgilenebilmesi gerekiyor. Acil servislerimiz, acil sorunları olan hastaların sırada beklemesini gerektirmeyecek yoğunlukta olmalı.” ifadesini kullanmıştı.

Öte yandan mevcut yönergelere göre, ABD eyaletlerinin yüzde 95'inde geçerli olan toplu taşımada maske zorunluluğunun yeni CDC kılavuzunda yer alıp almayacağı merak ediliyor.