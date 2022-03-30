ABD’de Omicron’un alt varyantı BA.2, baskın virüs haline geldi

Omicron’un alt varyantı BA.2’nın, ülke genelindeki vakalar içindeki oranı yüzde 54,9 olarak açıklandı. CDC, BA.2’nın ABD’deki en baskın virüs haline geldiğini açıkladı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), geçen hafta toplanan verilerde Omicron’un alt varyantı olan BA.2'nın ülke genelindeki enfeksiyonlarda yüzde 54,9 oranına çıktığını açıkladı.

CDC’den yapılan açıklamada, BA.2’nın ülkedeki vakalarda yaklaşık yüzde 55 ile en baskın virüs haline geldiğini duyurdu.

EYALETİN KUZEYDOĞU’DUNDA ORAN YÜZDE 70

Ülkenin kuzeydoğu eyaletlerindeki vakalarda BA.2 virüsü oranının yüzde 70’lerde olduğuna dikkat çekildi.

Güney ve orta kesimlerdeki enfeksiyonlarda ise yüzde 30 civarında seyrettiği bilgisi paylaşıldı.

ARTIŞA GEÇİCEĞİ ÖNGÖRÜLMÜŞTÜ

CDC tarafından 23 Mart’ta açıklanan verilerde, ülkedeki koronavirüs vakalarının yüzde 35’ine BA.2 alt varyantının neden olduğu bildirilmiş, bunun üzerine sağlık uzmanları, İngiltere ve Avrupa'daki artışlara paralel olarak BA.2’nın birkaç hafta içinde ABD genelinde de artışa geçebileceği endişesini dile getirmişti.

Aşırı bulaşıcı Omicron virüs ailesinin bir parçası olarak sınıflandırılan BA.2'nın genetik yapısının farklı olduğu ve yaklaşık 40 mutasyonu bulunduğu belirtiliyor.