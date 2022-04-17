ABD'de üflemeli koronavirüs test cihazı geliştirildi

Araştırmacılar, koronavirüsle mücadelede yeni bir yöntemi devreye alıyor. Üflemeli cihaz için "İleriye doğru büyük bir adım" yorumları yapıldı. Cihazın dezavantajları da göze çarpıyor.

Koronavirüs salgınında vakalar, son dönemde azalış gösteriyor.

Bununla birlikte sağlık yetkilileri, pandemiye karşı dikkatli olunmasını istiyor.

Koronavirüs tespitinde kullanılan geleneksel test yöntemine alternatif olarak üflemeli test görücüye çıkarıldı.

Nefese dayalı korona testi

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), ülkede nefese dayalı ilk koronavirüs test yöntemine onay verdi.

New York Times'ın haberine göre; InspectIR Breathalyzer için çıkan acil kullanım izni, nefese dayalı teşhis ve koronavirüs için yenilikçi yeni testler geliştirmeye yönelik yıllarca süren arayışta anlamlı bir kilometre taşı.

"Heyecan verici bir gelişme"

Kaliforniya Üniversitesi'nden Cristina Davis, "Bunun, tüm nefes analizi alanı için heyecan verici bir gelişme olduğunu düşünüyorum. İleriye doğru büyük bir adım." dedi.

Ancak bilim insanları, nefes testlerinin zorlukları ortaya çıkardığını ve bu özel cihazın birkaç pratik sınırlamaya sahip olduğunu söylüyor.

Dezavantajları var: Valiz boyutunda

Nefes testi için geliştirilen cihaz oldukça büyük ve bir valiz boyutunda. Ayrıca, sağlık uzmanları tarafından denetlenen eğitimli operatörler tarafından kullanılabiliyor.

Cihazın arkasındaki şirket, testler konusunda yüksek doğruluk oranlarına işaret ederken, bazı uzmanlar verilerin yeterince incelenmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Haftada 100 cihaz üretimi planlanıyor

InspectIR Systems kurucularından John Redmond, ilk cihazların piyasaya sürülmesinin 10 ila 12 hafta sürebileceğini kaydetti. Şirket, haftada 100 cihaz üretmeyi planlıyor.