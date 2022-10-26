ABD'de yapay olarak koronavirüs mutantı oluşturuldu

ABD'de Boston Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, koronavirüsün hibrit bir versiyonunu oluşturdu. Araştırmacılar, virüsü daha da ölümcül hale getirmekle suçlandı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Boston Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, omicron spike proteinini orijinal SARS-CoV-2 virüsüne bağlayarak koronavirüsün omicron varyantının farklı bir mutantını oluşturdu.

Laboratuar fareleri, ortaya çıkan mutant ile enfekte edildi. Hayvanların yüzde 80'i öldü, bu nedenle yapay virüsün, tek bir deneysel fareyi öldürmeyen orijinal omicron mutantından daha ölümcül olduğu ortaya çıktı.

Sonuç ürkütücü görünse de, yapay olarak oluşturulan hibrit varyantın, Vuhan'dan gelen orijinal koronavirüsten daha evcil olduğu ortaya çıktı. Orijinal koronavirüs, tüm enfekte deney farelerini öldürdü.

Deney ile araştırmacılar, omicron varyantının önceki koronavirüs suşlarına karşı geliştirilen bağışıklık korumasından aşılama yoluyla veya doğal olarak nasıl kaçabildiğine ve daha küçük bir oranda hala ciddi semptomlara neden olmasının nasıl mümkün olduğuna dair bir cevap almak istedi. Araştırmacılara göre, omicron varyantının mutant spike proteini bağışıklıktan kurtulmaya yardımcı oluyor, ancak enfeksiyonun daha az şiddetli olmasından sorumlu değil.

Araştırmacılar suçlandı

Boston Üniversitesi araştırmacılarına karşı dünya basınında da çeşitli haberler yer aldı. Örneğin İngiliz Daily Mail, daha da tehlikeli bir virüs oluşturduklarını bildirdi. Üniversite suçlamaya bir açıklamayla yanıt verdi: "Yazdıkları gibi, birçok kişi çalışmaları yanlış yorumladı çünkü belirli bir fare türü üzerinde yaptıkları araştırma virüsün üremesini daha az tehlikeli hale getirdi."