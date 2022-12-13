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    AB’de, seyahat kısıtlamalarının tamamen kaldırılması tavsiyesi

    AB Konseyi, koronavirüs nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamalarının tamamen kaldırılması tavsiyesinde bulundu.
    • 13.12.2022 - 14:02
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 14:07
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    AB’de, seyahat kısıtlamalarının tamamen kaldırılması tavsiyesi

    Avrupa Birliği (AB) içinde koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalar tartışılıyor…

    AB Konseyi, konuya ilişkin seyahat kısıtlamalarıyla ilgili tavsiye kararını güncelledi.

    Halk sağlığının gerekçe gösterildiği güncellenmiş kararda, uygulanan yasakların tamamen geri alınması gerektiği, salgının kötüleşmesi halinde AB üyesi ülkelerin seyahatler için koordineli şekilde aşı, test ve karantina zorunluluğu gibi uygun tedbirleri yeniden devreye sokabileceği ifade edildi.

    AA’nın haberine göre; virüsün yeni ve endişe sebebi olan bir varyantının ortaya çıkması durumunda üye ülkelerin acil, ortak ve geçici seyahat sınırlamaları koyabileceği kaydedildi.

    2020’de seyahatlere kısıtlama getirilmişti

    Salgınının ortaya çıkmasından sonra AB ülkeleri, Haziran 2020'den itibaren zorunlu olmayan seyahatlere kısıtlama getirmişti.

    Daha sonra aşamalar halinde gevşeyen tedbirler kapsamında aşı olunduğunu veya hastalığı geçirdiğini belgeleyen koronavirüs sertifikası, maske zorunluluğu, seyahat öncesi negatif sonuçlu test gibi birçok önlem bulunuyordu. Salgının hafiflemesiyle birlikte bu önlemlerin neredeyse tamamı fiilen uygulanmıyordu.

    AB’de, seyahat kısıtlamalarının tamamen kaldırılması tavsiyesi #1


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