ABD’li araştırmacılar binlerce yiyeceği araştırdı, en zararlılarını buldu

Sadece bir adet sosisliyi yemeninin bile insan hayatından 36 dakikayı alabileceği belirtilirken, bir porsiyon fındığın insan ömrüne 26 dakika katabileceği ifade edildi.

ABD’deki Michigan Üniversitesi, yaklaşık 6 bin yiyeceğin insan ömrüne olan etkisini değerlendirdi.

Yapılan araştırma ile faydalı ve zararlı besinler belirlendi.

2016 Küresel Hastalık Yükü çalışmasından uyarlanan Sağlık Beslenme Endeksi'ne dayanarak yapılan analizlerde, bir porsiyon yiyeceğin, 'sağlıklı yaşam için kaç dakikanın zararlı veya kaç dakikanın faydalı' olduğu hesaplandı.

BESLENME VE ÇEVRESEL ETKİLER

Araştırmacılar, yiyecekleri 'besinsel risk faktörleri ve hastalık yükleri'ne göre ayırıp, söz konusu yiyeceklerin yaşam döngüsü üzerindeki etkileri değerlendirdi.

Binlerce gıda maddesi daha sonra da “birleşik beslenme ve çevresel etkilerine göre” yeşil, sarı ve kırmızı olmak üzere üç gruba ayrıldı.

TEK BİR SOSİSLİ İNSAN ÖMRÜNDEN 36 DAKİKAYI GÖTÜRÜYOR

Elde edilen bulgulara göre; işlenmiş et, şekerli içecekler ve kahvaltılık sandviçler gibi yiyecekler, insan ömründen dakikalar alan kırmızı grupta yer aldı.

Ancak sosisli sandviç, büyük oranda işlenmiş et içeriğine sahip olması nedeniyle ciddi anlamda zararlı yiyecekler arasında öne çıktı.

Sadece bir adet sosisliyi yemeninin bile insan hayatından 36 dakikayı alabileceği belirtildi.

BİR PORSİYON FINDIK İNSAN ÖMRÜNE 26 DAKİKA KATABİLİYOR

Fıstık ezmeli ve reçelli sandviçin insan ömrüne 33 dakika, bir porsiyon fındığın insan ömrüne 26 dakika katabileceği ifade edildi.

Araştırma, küçük değişikliklerinin hem sağlık açısından hem de çevresel etki anlamında da büyük bir etkiye sahip olabileceğini ortaya koydu.

Buna göre, günlük kalori alımından, yüzde 10 kadar et veya işleniş et çıkarılıp onun yerine meyve, sebze, kabuklu yemişler, baklagiller ve seçilmiş deniz ürünlerinin tüketilmesi halinde, diyetteki karbon ayak izini üçte bir oranında azalabileceği, insanın ömrüne de bu şekilde 48 dakika ekleyebileceği ifade edildi.