ABD’li araştırmacılar: Koronavirüsten ölenlerin beyninde virüs saptandı

Aşılanmamış ve yaş ortalaması 62,5 olduğu belirlenen cesetlerin üzerinde yapılan araştırmada, koronavirüsün beyne bulaştığı ileri sürüldü.

ABD’de, ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'ndeki (NIH) araştırmacıların koronavirüs ile bağlantılı ölümlere ilişkin gerçekleştirilen çalışma, ‘beyinde virüs’ iddialarını gündeme getirdi.

Yaş ortalaması 62,5, bir kısmının ek hastalığı olan, koronavirüs aşısı yaptırmamış ve koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 44 kişinin otopsi sonuçları mercek altına alındı.

Nisan 2020 ila Mart 2021'de yapılan otopsilerde cesetlerden aldıkları kan örnekleri inceleyen araştırmacılar, 38 cesedin kan plazmasında koronavirüse yol açan SARS-CoV-2 virüsü tespit etti.

AA’nın haberine göre; 3 cesedin kan plazmasında SARS-CoV-2 tespit edilmediği, kalan 3'ünde ise kan plazmasının mevcut olmadığı sonucuna ulaşıldı. Diğer yandan araştırmacılar, cesetlerin farklı bölgelerinde veya sıvılarında RNA tespit etti.

‘SARS-CoV-2 RNA'ların beyne verdiği zarar az’

Cesetlerden 11'inin sinir sistemine ait dokulardan kapsamlı örnekler alındığı araştırmada, SARS-CoV-2 RNA, cesetlerden birinde hipotalamus ve beyincikte, ikisinde de omurilik ve bazal ganglionda tespit edildi.

Öte yandan, bulunan SARS-CoV-2 RNA'ların beyne verdiği zararın "az" olduğu sonucuna ulaşıldı.

İlk 2 haftada virüsün çoğaldığı belirlendi

Bu arada araştırmada, kornoavirüsn ilk olarak solunum yolları ile akciğer dokusuna zarar verdiği de doğrulandı.

Araştırmacılar, belirtilerin görüldüğü ilk iki haftada, virüsün solunumla ilgili olmayan birçok bölgede çoğaldığını ifade etti. Araştırmanın sonuçları, "Nature" dergisinde yayınlandı.