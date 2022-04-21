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    ABD'li ilaç şirketi Johnson & Johnson, Alabama eyaletine 276 milyon dolar ödeyecek

    Opioid ilacının yan etkileri nedeniyle ABD'li ilaç şirketi J&J, Alabama eyaletine 276 milyon dolar ödemeyi kabul etti.
    • 21.04.2022 - 09:36
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    ABD'li ilaç şirketi Johnson & Johnson, Alabama eyaletine 276 milyon dolar ödeyecek

    ABD’de, Alabama Eyalet Başsavcısı Steve Marshall yaptığı açıklamada, ABD'li ilaç şirketi Johnson & Johnson'ın (J&J) ve distribütörleri McKesson ve Endo Pharmaceutical firmalarıyla, ağrı kesici özelliğe sahip opioid ilacının yan etkileri nedeniyle 276 milyon dolarlık uzlaşma metni üzerinde anlaştıklarını duyurdu.

    Açıklamaya göre, ABD'li ilaç şirketi J&J, opioid ilacının zararlarından dolayı 276 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

    AA’nın haberine göre; anlaşma haberi, Batı Virginia'nın J&J ile yaptığı 99 milyon dolarlık uzlaşma kararından bir gün sonra gelirken Başsavcısı Marshall, uzlaşmanın Alabama'ya opioid ilacından etkilenen toplulukların tedavisi için fon desteği sağlayacağını ifade etti.

    J&J bu yıl devlete 70,3 milyon dolar ödeyecek

    Anlaşmaya göre J&J bu yıl devlete 70,3 milyon dolar, Endo 25 milyon dolar, McKesson ise 9 yıl içinde 141 milyon dolar ödeyecek.

    ABD li ilaç şirketi Johnson & Johnson, Alabama eyaletine 276 milyon dolar ödeyecek #1

    Yarım milyon insanın hayatını kaybettiği belirtildi

    Federal hükümet kayıtlarına göre, ABD’de 2001’den bu yana opioid ilaçlarının kötü kullanımından dolayı yarım milyon insanın hayatını kaybettiği belirtiliyor.

    J&J ve distribütörlerinin 2 Şubat'ta, opioid ilacının yan etkileri yüzünden davalı olduğu Kızılderili kabilelerine 665 milyon dolar ödeyeceği belirtilmişti.

    İlaç üreticisi daha önce vardığı uzlaşmalar gereği, binlerce yerel yönetime ve eyaletlere 9 yılda 5 milyar dolar, distribütörleri ise 18 yılda 21 milyar dolar ödeyecek.

    ABD li ilaç şirketi Johnson & Johnson, Alabama eyaletine 276 milyon dolar ödeyecek #2


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