ABD'li ilaç şirketi Johnson & Johnson, Alabama eyaletine 276 milyon dolar ödeyecek

Opioid ilacının yan etkileri nedeniyle ABD'li ilaç şirketi J&J, Alabama eyaletine 276 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

ABD’de, Alabama Eyalet Başsavcısı Steve Marshall yaptığı açıklamada, ABD'li ilaç şirketi Johnson & Johnson'ın (J&J) ve distribütörleri McKesson ve Endo Pharmaceutical firmalarıyla, ağrı kesici özelliğe sahip opioid ilacının yan etkileri nedeniyle 276 milyon dolarlık uzlaşma metni üzerinde anlaştıklarını duyurdu.

Açıklamaya göre, ABD'li ilaç şirketi J&J, opioid ilacının zararlarından dolayı 276 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

AA’nın haberine göre; anlaşma haberi, Batı Virginia'nın J&J ile yaptığı 99 milyon dolarlık uzlaşma kararından bir gün sonra gelirken Başsavcısı Marshall, uzlaşmanın Alabama'ya opioid ilacından etkilenen toplulukların tedavisi için fon desteği sağlayacağını ifade etti.

J&J bu yıl devlete 70,3 milyon dolar ödeyecek

Anlaşmaya göre J&J bu yıl devlete 70,3 milyon dolar, Endo 25 milyon dolar, McKesson ise 9 yıl içinde 141 milyon dolar ödeyecek.

Yarım milyon insanın hayatını kaybettiği belirtildi

Federal hükümet kayıtlarına göre, ABD’de 2001’den bu yana opioid ilaçlarının kötü kullanımından dolayı yarım milyon insanın hayatını kaybettiği belirtiliyor.

J&J ve distribütörlerinin 2 Şubat'ta, opioid ilacının yan etkileri yüzünden davalı olduğu Kızılderili kabilelerine 665 milyon dolar ödeyeceği belirtilmişti.

İlaç üreticisi daha önce vardığı uzlaşmalar gereği, binlerce yerel yönetime ve eyaletlere 9 yılda 5 milyar dolar, distribütörleri ise 18 yılda 21 milyar dolar ödeyecek.