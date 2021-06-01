Açık alanda maske takmak zorunlu mu? 1 Haziran'dan itibaren...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maske takma zorunluluğuna dair açıklamalarda bulundu. Vatandaşlar, maske takma yasağı bitti mi, maske takmak zorunlu mu sorularını araştırıyor.

1 Haziran itibariyle Türkiye için normalleşme kararları uygulanmaya başladı.

Tam kapanma ve akabindeki kademeli normalleşme tedbirleri, belirlenen çerçevede esnetildi. Bu kapsamda maske yasağının devam edip etmeyeceğine dair sorular da gündeme geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maske takmak zorunlu mu sorusuna yanıt verdi. Peki açık ve kapalı alanda maske yasağı var mı? Maske takmak zorunlu mu? İşte yanıtı..

MASKE ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BİTECEK?

Bakan Koca, maskelerin tamamen çıkarılması için toplumsal bağışıklığın sağlanmasının önemli olduğunu söyledi.

Koca, “O nedenle aşılamanın yaygın yapılması önemli. Aşılamayı da biz haziran ve temmuzda yoğun bir şekilde yapmak istiyoruz. 120 milyon BioNTech var, artı Sputnik, Sinovac var. Toplumun en az yüzde 60’ı aşılandığında toplumsal bağışıklığın oluştuğunu biliyoruz. Bunun da haziran ve temmuzda sağlanabileceğini ümit ediyorum. Olması için yoğun bir gayret içindeyiz. Dolayısıyla erken dönemde rahatlayabiliriz” dedi.

AÇIK ALANDA MASKE TAKMAK ZORUNLU MU?

Aşı olanların maske takıp takmayacağı ile ilgili de bilgi veren Bakan Koca, "Yaygın aşılamayı yapmadıkça maske takılmamasını önermiyoruz. Toplumsal bağışıklık oluştuktan sonra aşı olanların maske takma zorunluğu olmayabilir. Toplumsal bağışıklık oluşmadıkça kişisel tedbirlerin maskeyle devre dışı kalmasını önermiyoruz ama bu eylül sonrası devreye girer. Bu dönemde okullar, üniversite, yüksekokullar dahil olmak üzere normal hayata dönülmesini hedefliyoruz; aşılamayı sağlayarak.'' diye konuştu.

2 METRE KURALI

2 metre kuralını hatırlatan Koca, "Birçok kimse yine maske takmak isteyecek. Özellikle birçok enfeksiyondan koruduğunu biliyoruz; ama bu tamamen kişisel bir tercihle söz konusu olacak. Şimdi de 2 metre mesafeyi koruyabiliyorsanız sahilde takmanız gerekmez. Ama evdesiniz, 2 metreyi koruyamıyorsunuz o zaman takmanız gerekecek." ifadelerine yer verdi.