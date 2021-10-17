Açık havada koronavirüs bulaşma riski test edildi

Yakın zamanda yapılan yeni bir araştırma, açık havada hafif rüzgarda bile koronavirüsün yayılma oranının arttığını gösterirken, maske takmanın önemine dikkat çekti.

Hintli fizikçiler, enfekte bir kişinin açık havada öksürürken yaydığı sıvı damlacıklarının yayılmasının bir modelini oluşturdular ve açık havada hafif bir arka rüzgarla bile, koronavirüsün iç mekanlara göre daha uzun bir mesafeye kadar yayıldığını ve türbülanslı hava akımlarının buna katkıda bulunduğunu buldular.

Çalışmanın yazarları açık havada maske takmanın iç mekanlarda maske takmaktan daha az önemli olmadığı sonucuna vardı. Araştırma sonuçları Physics of Fluids dergisinde yayınlandı.

RÜZGAR, ENFEKSİYON RİSKİNİ ARTIRIYOR

Koronavirüsün bulaşmasını önlemek için Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), tam aşı yaptırmış olanların bile maske takmalarını şiddetle tavsiye edilir. Ancak açık havada kişisel koruyucu ekipmanların kullanılmasının gerekli olup olmadığı konusunda kesin bir görüş yoktur.

Bombay'daki Hindistan Teknoloji Enstitüsü'ndeki araştırmacılar, bir hidrodinamik model oluşturdular ve bir kişi açık havada öksürdüğünde, ters rüzgarın virüsü içeride olduğundan daha uzun mesafelere yaydığını buldular.

Makalenin yazarlarından biri olan Amit Agrawal, Amerikan Fizik Enstitüsü'nden yapılan bir basın açıklamasında, "Çalışma rüzgarlı koşullarda enfeksiyon riskinin arttığını gösterdiği için önemli." dedi.

EN AZ İÇ MEKAN KADAR ÖNEMLİ

"Çoğu çalışma, ani hava akımları veya basit bir titreşimli deney kullanarak bir öksürüğün akışını taklit eder. Ancak gerçek bir öksürük daha karmaşıktır, mini girdaplar gibi yapılara sahip türbülanslı bir akışa benzer." diyen Agrawal, bu akışları araştırmak için büyük girdapların yapısını taklit eden bir dijital hidrodinamik model oluşturduklarını belirtti.

Sonuçlar, saatte yaklaşık 8 kilometrelik hafif bir esinti ile bile etkili sosyal mesafenin yaklaşık yüzde yirmi arttığını, bir buçuk metreden iki buçuk metreye çıktığını gösteriyor.

Araştırmacılar ayrıca, daha büyük damlacıkların daha uzun süre havada kalabileceğini buldular. Agrawal, "Daha büyük damlacıkların havada kalma süresinin artması, öksürük akışı yoluyla iletilen viral yükü ve dolayısıyla enfeksiyon riskini artırır." şeklinde konuştu.

Yazarlar, dışarıda maske takmanın en az iç mekan kadar önemli olduğu sonucuna vardı.