Açık havada zaman geçirmenin sağlığa inanılmaz 6 faydası

Açık havada zaman geçirmenin hem vücut hem de ruh sağlığı açısından birçok faydası vardır. Dışarıda yapılan egzersizlerin de daha fazla fayda sağladığını biliyor muydunuz?

Açık havada zaman geçirmek önemli fiziksel ve psikolojik faydalar sağlar. Çeşitli araştırmalar, doğal ortamlarda zaman geçirmenin her türlü olumlu duyguyu tetikleyebileceğini göstermektedir.

Açık havada zaman geçirmenin insan yaşamının neredeyse her yönü üzerinde olumlu bir etkisi olduğu düşünülmektedir. Uzmanlar, genellikle her yaştan insana dışarıda kaliteli zaman geçirmelerini tavsiye eder. Ruh halini, zihinsel ve fiziksel sağlığı iyileştirmenin yanı sıra kalp atış hızını, tansiyon seviyelerini ve stresi azaltmaya yardımcı olur. İster bir bahçeden bir şeyler topluyor olun, ister koşuyor veya dışarıda yürüyor olun, genel sağlığınızı iyileştirebilirsiniz. Mutluluğu ve sağlığı artırabileceği için yeşil alanlarda daha fazla zaman geçirmelisiniz.

Stresi azaltarak depresyonu önler

Açık havada egzersiz yapmak, stresin etkilerine karşı en iyi çözümlerden biridir. Araştırmalar, doğayla temas ile stres hormonu olan kortizol düzeylerinin azalması arasında yakın bir bağlantı olduğunu gösteriyor.

Açık havada olmak ayrıca ruh halini iyileştiren endorfin ve dopamin üretimini de artırır. Dışarıda olmak aynı zamanda endişelerinizden uzak kalmanızı sağlar.

Doğanın zihinsel sağlık üzerindeki yararlı etkisi bilimsel olarak kabul edilmektedir. Araştırmalara göre, açık hava etkinlikleri depresyonu önlemenin etkili bir yoludur. Çalışmalar, doğal bir ortamda hareket etmenin, depresyon riskiyle ilişkili olan geçmişten gelen olumsuz duygu veya düşünceleri azaltabileceğini gösteriyor.

Enerji seviyelerini artırır

Yorgun mu hissediyorsunuz? Kendinize bir fincan kahve koymak yerine, dışarıda kısa bir yürüyüş yapmayı deneyin. Araştırmalar, temiz havada, özellikle doğanın içinde zaman geçiren insanların enerji seviyelerinde önemli bir artış olduğunu göstermektedir.

Çoğu kişi özellikle iş günlerinde kapalı alanlarda dolaşan kirli havayı solumak zorunda kalır. Temiz hava ile vücut daha fazla oksijen alır ve bu da beynin daha verimli çalışmasına yardımcı olur. Araştırmalar, enerji seviyelerinde keskin bir artış için günde sadece 20 dakika dışarıda, doğada geçirmenin yeterli olduğunu göstermektedir.

Uyku kalitesini iyileştirir

Uyumakta zorluk mu çekiyorsunuz? Açık havada egzersiz yapmak, uyku kalitenizi iyileştirmek ve uykusuzluk sorunlarınızı hafifletmek için ihtiyacınız olan şey olabilir.

Açık havada zaman geçirmek sağlıklı ve dinlendirici uykuyu teşvik eden fiziksel yorgunluğu ve zihinsel rahatlamayı sağlar. Dışarıya çıkmak aynı zamanda doğal güneş ışığı almanızı sağlar. Bu, insanın iç saati olan sirkadiyen ritim üzerinde olumlu etki yapar.

Yeterli D vitamini alımına yardımcı olur

Açık havada zaman geçirmek ve güneşlenmek vücudunuza kemiklerinizi ve dişlerinizi güçlendirmek için ihtiyaç duyduğu D vitaminini üretme fırsatı verir. Yeterli D vitamini alınamazsa kandaki kalsiyum ve fosfor seviyeleriniz düşebilir. Bu durum kemiklerin ve dişlerin büyük oranda zsyıflamasına neden olur ve daha sonra osteoporoza yol açabilir.

Ancak tüm faydalarına rağmen güneşlenirken dikkatli olunmalıdır. UV ışınlarına uzun süre doğrudan maruz kalmak, cildinize ve genel sağlığınıza uzun vadede zarar verebilir. Güneşli bir günde dışarı çıkmadan önce, cildinize uygun güneş kremi sürün. Güneşte geçirdiğiniz zamanı iç mekanlarda veya gölgede kısa molalarla bölün.

Odaklanmayı artırır

Elinizdeki işe odaklanmakta zorlanıyor musunuz? Araştırmalar, özellikle doğal bir ortamda kısa bir yürüyüş yapmanın, konsantrasyonu artırabileceğini göstermektedir.

Dışarıda 20 dakikalık bir yürüyüşün kısa süreli hafızayı önemli ölçüde geliştirebileceği bilinmektedir. Bu ayrıca problem çözme becerilerini geliştirebilir.

Egzersizin faydalarını artırır

Havasız ve sıkıcı spor salonlarını geride bırakın ve açık havada egzersiz yapmanın birçok faydasından yararlanın. Parklar, spor sahaları, merdivenler ve tepeler egzersizlerinizi çeşitlendirmek ve yeni yerler keşfetmek için çeşitli fırsatlar sunuyor.

Değişen bir ortamda fiziksel egzersizler yapmak, vücudunuzu hareketi sürdürmek için daha fazla çalışmaya ve zihninizi sürekli uyum sağlamak ve yaralanmalardan kaçınmak için odaklanmaya zorlar. Sıcaklık, arazi ve yükseklikteki değişikliklere uyum sağlamak, vücudunuza her zaman spor salonlarında olmaktan daha fazla kalori yakma, daha dirençli ve daha çok yönlü olma fırsatı verir.