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    Acil servislerde süper grip alarmı! Süper grip nedir, belirtileri nelerdir?

    Son zamanlarda acil servislerde süper grip vakaları artış gösteriyor. Uzmanlar aileleri uyarıyor. Peki süper grip nedir ve belirtileri nelerdir?
    • 29.12.2022 - 15:50
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    Acil servislerde süper grip alarmı! Süper grip nedir, belirtileri nelerdir?

    Soğuk havaların gelmesiyle hastalıklar artmaya başladı. Özellikle bağışıklık sisteminin düşük olduğu bu dönemde daha fazla tedbir almak gerekiyor.

    Çalışan ya da okula giden vatandaşların daha fazla risk taşıdığı grip salgınları arasında süper grip sayısı artış gösterdi.

    Etkisi 1 aya kadar süren bu grip çeşidi, vatandaşlar üzerinde büyük endişe bıraktı. Bir solunum yolu hastalığı olan süper grip vakaları sebebiyle acil servisler dolup taşıyor.

    Özellikle çocuklardan, bulundukları ortamlardan dolayı süper grip yüzünden izole olmaları ve maske takmaları isteniyor. Peki bu süper grip nedir ve belirtileri nelerdir? İşte merak edilenler...

    Süper grip nedir?

    200’den fazla farklı virüsün neden olduğu süper gribe yakalananların 1 hafta 10 gün içinde iyileştiği görülüyor. Ayrıca 1 aya kadar etkileri devam ediyor.

    Bulaşıcı bir hastalık olan süper grip, özellikle bebekleri ve çocukları etkiliyor. Solunum yollarını etkileyen bu virüsler, temas, öksürük ve hapşırıkla bulaşır.

    Acil servislerde süper grip alarmı! Süper grip nedir, belirtileri nelerdir? #1

    Süper grip belirtileri nelerdir?

    Süper gribe yakalananlar, 4-6 gün içerisinde belirtilerini göstermeye başlıyor. Koronavirüsle belirtileri hemen hemen aynıdır. İşte süper grip belirtileri:

    • Burun akıntısı
    • İştahsızlık
    • Öksürme
    • Hapşırma
    • Ateş
    • Hırıltı
    • Boğaz ağrısı
    • Tat ve koku kaybı
    • Yorgunluk

    Acil servislerde süper grip alarmı! Süper grip nedir, belirtileri nelerdir? #2


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